やす子、4ヶ月間「1日2時間から6時間勉強」で受験 “本名記載”の合格通知に反響「本名…可愛すぎん？」
お笑い芸人のやす子が22日、自身のSNSを更新。防災士の資格取得を報告した。
【写真あり】やす子、“本名記載”の合格通知＆努力の痕跡が垣間見られるノート
やす子は「【ご報告】防災士の資格に合格しました!!」と報告。受験者氏名として本名の「安井かのん」と記載された合格通知の写真も添えて「引き続き、災害に備えて行きます!!」と意気込んだ。
さらに投稿を連投し「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです!!」「完全にプライベートでの取得です笑」と説明。「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました!!」「内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できたので、オススメです!!（PRじゃないです）」と、ガッツリ書き込んだノートの画像も公開し、しっかり勉強して臨んだ結果だったと明かした。
この投稿に「忙しいのにすごいなぁ！！！おめでとう」「忙しいだろうに...かっこよすぎです」「やす子さん、おめでとうございます！努力のたまものですね♪」「え、やす子の本名かのんちゃんなの？可愛すぎん？」「やす子って本名？「かのん」っていうんだ。美しい…」などのコメントが寄せられている。
【写真あり】やす子、“本名記載”の合格通知＆努力の痕跡が垣間見られるノート
やす子は「【ご報告】防災士の資格に合格しました!!」と報告。受験者氏名として本名の「安井かのん」と記載された合格通知の写真も添えて「引き続き、災害に備えて行きます!!」と意気込んだ。
さらに投稿を連投し「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです!!」「完全にプライベートでの取得です笑」と説明。「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました!!」「内容はすっごく幅広く今後役立つことを沢山勉強できたので、オススメです!!（PRじゃないです）」と、ガッツリ書き込んだノートの画像も公開し、しっかり勉強して臨んだ結果だったと明かした。
この投稿に「忙しいのにすごいなぁ！！！おめでとう」「忙しいだろうに...かっこよすぎです」「やす子さん、おめでとうございます！努力のたまものですね♪」「え、やす子の本名かのんちゃんなの？可愛すぎん？」「やす子って本名？「かのん」っていうんだ。美しい…」などのコメントが寄せられている。