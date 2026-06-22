高市総理はきょう、公設秘書が暗号資産「サナエトークン」や中傷動画の作成に関わったとされる一部報道をめぐり、「近日中に秘書の陳述書を国会に提出する」と明らかにしました。国会記者会館から中継です。

中傷動画と暗号資産について関与を否定する高市総理は、秘書に文書を提出させることで問題の収束を図りたい考えです。

立憲民主党 杉尾秀哉 参院議員

「いずれも政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題であります。看過できません。これは単なるスキャンダルではありません」

高市総理

「近日中に奈良の秘書の陳述書と、相手企業から送られてきた提案書。これを予算委員会の理事会に提出をしたいと思います。それをもって、本件に関する詳細な問いへの答弁とさせていただきたいと思います」

高市総理はきょう、中傷動画や暗号資産に公設秘書が関与したとする一部報道への対応で、「総理としての業務時間が確保出来なくなっている」と訴え、答弁の代わりに秘書の陳述書を国会に提出したいと話しました。

これに対し、野党側は秘書の国会への参考人招致を求めるとともに、「自分の責任じゃなく、全部、秘書の責任なのか」と高市総理に迫り、陳述書の提出を受けた集中審議を求めるなど、高市総理への追及を強めています。

午後の参議院・予算委員会は、秘書の参考人招致などをめぐり、開会が40分ほど遅れるなど、与野党の駆け引きが続いています。