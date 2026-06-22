かっぱ寿司×トミカ再び　「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」登場

かっぱ寿司とトミカのコラボキャンペーンが帰ってきました。

6月29日より、全国のかっぱ寿司店舗にて「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」が開催されます。

2026年第1弾として登場するのは、「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」。名前だけでだいたい内容が伝わってくる一台です。

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■ ぴちぴち動く鯛を乗せて市場を疾走

かっぱ寿司とトミカのコラボは2025年に開催され、第1弾では「トラック（暗いところで光るいか）」、第2弾では「ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）」が登場。それぞれ人気を博しました。

そんな人気コラボの2026年第1弾として登場するのが「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」。

氷を入れた発泡スチロールケースに鯛を乗せ、市場を走るターレーを再現しています。車輪を動かすと、荷台の鯛がぴちぴちと上下に動く仕組みです。なお、ミニカーはABS製です。

かっぱ寿司によると、今回のキャンペーンには「お寿司の裏側に興味を持つきっかけ」を子どもたちに提供したい、という思いが込められているとのこと。

鯛は、四国や九州などのあたたかい海にある養殖場で育てられ、水揚げ後は鮮度を保つために処理されます。その後、市場でターレーなどの車によって運ばれ、トラックで店舗へ。

つまり、目の前のお寿司になるまでには、漁師、市場関係者、運転手、店舗スタッフなど、たくさんの人と“はたらくくるま”のリレーがあるというわけです。今回のミニカーは、そんなお寿司が届くまでの道のりを、遊びながら想像できるアイテムにもなっています。

■ 税込3500円ごとに1台プレゼント

キャンペーンでは、期間中に税込3500円以上利用し、会計時にかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると、税込3500円ごとに1台「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」がプレゼントされます。税込7000円の場合は2台のプレゼントとなります。

実施店舗は、全国のかっぱ寿司全店。ただし、一部改装中店舗は除きます。キャンペーンは各店舗で景品がなくなり次第終了。デリバリー注文は対象外です。

引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。なお、すでにアプリを利用している場合は、新たな登録は必要ありません。

（c）TOMY

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062206.html