俳優の安斉星来さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを投稿しました。

【写真を見る】【 安斉星来 】「やり損ねてたこと今のうちにぜーんぶする」人気俳優ゆえの言葉にファンから労いの声「今のうちにゆっくり休んで」





安斉さんは、「クランクアップしたのでゆっくりとしたプライベートを過ごせてます」と、取り組んでいた仕事にひと区切りがついたことを報告。これまでの多忙な日々から、最近はゆったりとプライベート時間を過ごせていると明かしました。





安斉星来さん インスタグラムより引用





投稿では、初夏のよく晴れた空の下、安斉さんが鮮やかな新緑が生い茂る庭園を歩くオフショットを掲載。デニムパンツに黒いタンクトップというカジュアルな装いで穏やかな笑みを浮かべています。





出演作品ではキリリとしたクールビューティーな役柄を演じることの多い安斉さんですが、投稿された写真のなかには、顔をくしゃっとさせたお茶目なカットも。









ドラマや映画と、ここ数年は人気作品や注目作品への出演が相次いでいる安斉さん。多忙ゆえにプライベートな時間はなかなか取ることが出来なかったのか、投稿では「行きたかったところ･欲しかった物･やり損ねてたこと 今のうちにぜーんぶするんだあ〜〜」 と、これまで出来ていなかったことに取り組んでオフを満喫したいと綴りました。









この投稿には、「ゆっくり休んで沢山リフレッシュしてね」「今のうちにゆっくり休んでね」と労うコメントが相次いだほか、シンプルなコーディネートだからこそ際立つ、安斉さんのスタイルの良さや美しさに「綺麗すぎる」「ベストジーニスト」「超絶美しい」との声が相次ぎました。



【担当：芸能情報ステーション】