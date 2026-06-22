プロボクシングの主要４団体の一つ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２２日までに、ミドル級（７２・５キロ以下）の元３団体王者ゲンナジー・ゴロフキンさん（４４）＝カザフスタン＝と、サッカーのポルトガル代表ＦＷのＣ・ロナウド（４１）＝アルナスル＝のツーショットをＳＮＳで披露。２人の友情を示した。

ＧＧＧ（ゴロフキンさんの愛称）は、サッカーの北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に出場中のＣ・ロナウドを訪問。ＧＧＧがロナウドにボクシング練習を教えるなど、かねてから親交のあった２人。ジムで対面したＧＧＧは、ロナウドから自身の背番号「７」とＧＧＧの名前の入ったユニホームをプレゼントされ、ロナウドもグラブをはめてポーズを取るなど再会を喜び合った。ＷＢＣは競技の違うトップアスリートの交流を紹介。「鍛錬によって作り上げられた」「偉大さによって動かされている」と記し、「ポルトガルがワールドカップに向けて準備する中、献身と規律の二つのアイコンが集まった。クリスティアーノ・ロナウドとゲンナジー・ゴロフキンは勤勉、一貫性、そして偉大さへのゆるぎない覚悟を通して彼らのレガシーを築いた」と投稿している。

ＧＧＧは元ＷＢＡスーパー、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ミドル級王者。“カネロ”アルバレス（メキシコ）らライバルとの激闘は語り継がれ、ＩＢＦ王者だった２０２２年４月には当時ＷＢＡ世界同級スーパー王者・村田諒太（当時帝拳）と対戦。ボクシングの殿堂入りが決まり、６月に式典に参加した。

ロナウドは現在開催中の北中米Ｗ杯に参加中。１７日（日本時間１８日）の１次リーグ・コンゴとの初戦はゴール不発でチームも１―１と引き分けたが、自身は史上最多６大会出場を果たしている。