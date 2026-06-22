「これワンチャン」マクドナルド、“妹、登場”と意味深投稿「イコラブの妹、ノイミーの可能性ある？」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。シルエット画像とともに、意味深な一言を投稿しました。
【写真】マクドナルドの意味深な告知
コメントでは「ヒデキの妹？？河合奈保子？（笑）」「ええ！まさかの妹ちゃん！？気になる…早く詳細教えてください」「妹って誰なんだろう？？」「妹ってこれワンチャン イコラブの妹、ノイミーの可能性ある？」「ノイジョイな訳ないか」などの声が寄せられ、正体をめぐってさまざまな予想が飛び交っています。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】マクドナルドの意味深な告知
「妹、登場」と意味深な投稿同アカウントは「妹、登場」とつづり、写真を1枚載せています。写真は、ロングヘアの人物を黒いシルエットで写したもので、顔や正体は分からないようになっています。「妹」が誰を、あるいは何を指すのかは明かされておらず、今後の発表に向けた予告と見られる内容です。
「アボカドマヨチーズシュリンプ」普段の投稿ではおいしそうな商品を紹介している同アカウント。同日の別投稿では、「アボカドマヨチーズシュリンプに Focus on me」とつづり、期間限定の新バーガーの紹介をしました。気になる人は、ぜひ併せてチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)