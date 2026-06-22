スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランドDEWALT（デウォルト）のハンドツール「タフシリーズ」から、手軽に持ち運びやすいコンパクトなボディにプロ仕様の高耐久、高品質、高機能を実現した「折りたたみ式六角レンチセット」（品番：DWHT70267）を発表した。7月上旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。





同製品は、8本（サイズ）の六角レンチを折りたたんでポケットなどに収まるコンパクトサイズで、ハードなプロユースにも対応する耐久性や機能性を兼ね備えている。レンチ部は耐衝撃性とねじれ抵抗に優れたS2スチールバーを採用することで従来比（DEWALTの折りたたみ式六角レンチセット（品番：DWHT70262M※国内未発売）との比較）2倍のトルク性能によるパワフルな作業が可能なほか、ブラッククロームコーティングとニッケルチップ仕上げで業界最高水準となる同10倍の耐腐食性を実現した。またレンチを3ポジション（角度）でロックできる機能や、弾力性と強度に優れた熱可塑性ゴム（TPR）を採用した重厚で握りやすいグリップなど操作性にもこだわった設計となっている。

さまざまなプロの現場をはじめ、ホームメンテナンス、家具の組み立て、アウトドアなど幅広い用途に活用できる。

［小売価格］3740円（税込）

［発売日］7月上旬

スタンレー ブラック・アンド・デッカー＝https://asia.blackanddecker.global