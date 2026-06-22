インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、6月から、資生堂ヘアメイクアップアーティスト阿保麻都香氏と共創する「美支度」シリーズを新たに展開し、アイウェアを通じて「新しい美容習慣」を提案する。第一弾として、肌印象を整えるレンズ「肌補正レンズ（同商品における「肌補正」とは、色の補色関係や色味の付加に着目し、肌の見え方に視覚的な印象変化をもたらすことを目指した考え方を指す）」全4種を、6月19日に全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売した。



「肌補正レンズ」ソフトピンク

肌補正レンズは、化粧品のカラーコントロールから着想を得た新発想レンズ。補色理論によって視覚的に肌印象を補正し、ソフトピンク、ソフトグリーン、ソフトイエロー、ソフトブルーの4色から肌悩みに応じて選べる設計になっている。



「肌補正レンズ」ソフトグリーン

また、Zoffのラインアップから中顔面短縮・鼻高見え・血色感アップを叶えるフレームを資生堂ヘアメイクアップアーティストの阿保氏がセレクト。顔立ちをきれいに見せるフレームと、「肌補正レンズ」とを組み合わせることで、顔印象をトータルに整えるアイウェア「かんたん美支度メガネ」を提案する。



「肌補正レンズ」ソフトイエロー

近年女性のライフスタイルは大きく変化している。インターネット調査（インターネット調査：2025年9月GFK調査（Brand Survey））とZoff社員を対象としたアンケート（アンケート名：Zoff社員を対象としたアンケート 対象人数：33名 調査期間：3月）調査では、30歳前後を境に美容、購買行動が変化する傾向が見られた。その背景には、共働き世帯の増加、育児・キャリアとの両立、朝の時間不足といった、時間制約が強まる生活習慣の変化があると考えられる。



「肌補正レンズ」ソフトブルー

ターゲットとなる働く女性は「平日のメイク時間を15分以内に抑えたい」といった効率志向が高まっており、こうした背景を踏まえZoffは「美容はしたいが、時間がない」という悩みを解決する新たな選択肢として、かけるだけで“仕上がる”アイウェアの開発に着手した。「視力補正の道具」から「顔の印象を整える美容アイテム」へとメガネの役割を拡張し、“メガネをかける＝美容をする”という新しい習慣の創出を目指す。

［小売価格］フレーム料金＋4400円

［発売日］6月19日（金）

インターメスティック＝https://www.zoff.com