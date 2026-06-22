フジテレビ系で６月26日、よる１１時から『全力！脱力タイムズ』を放送する。

世界の最新ニュースや日本の論点を思わず脱力してしまうような切り口で解説するニュースバラエティー。

ゲストに伊藤百花（ＡＫＢ48）が登場。お笑い芸人のチャンス大城とともにゲストコメンテーターを務める。

昨今話題の“ルッキズム”を受け、スタジオでは「本当に大切なのは内面では？」という議論に。

そこで番組が実施したのは――「芸風と違って、実は“内面がイケメン”だと思う芸人ランキング」。すると、今回のゲスト、チャンス大城が見事１位に輝く！

伊藤からも「内面の良さがネタにもにじみ出ている」と絶賛され喜ぶチャンス大城だったが…芸人たちからこのランキングに納得がいかないという声が。

まさかの展開で、スタジオは急きょ“本当に内面がイケメンな芸人”を決める「芸人イイ男選手権」を開催することに！

さまざまなシチュエーションでの“イイ男フレーズ”の連発でスタジオが盛り上がる中、ひときわチャンス大城の登場を期待する伊藤。果たしてチャンス大城は、伊藤の期待に応え、王者を守れるのか！？

今回も予測不可能な出来事が連発の『全力！脱力タイムズ』をお見逃しなく！