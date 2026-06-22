猫にニックネームを使うときに注意する3つのポイント

1.似たような響きの愛称から始めてみる

猫は言葉の意味ではなく、音の響きで聞き分けているため、本来の名前とあまりにかけ離れたニックネームだと、最初は自分のことだと気づけないことがあります。

そのため、まずは本来の名前に近い響きや、同じくらいの長さの愛称から呼んであげることがおすすめです。お互いに無理のないところから始めることで、猫もスムーズに新しい呼び方に慣れていくことができます。

2.呼ぶときの声のトーンを統一する

猫は人間の声の高さや話し方の雰囲気をとてもよく観察しています。ニックネームを呼ぶときは、いつも同じような高めの優しい声で語りかけるように意識してみましょう。

いつも同じトーンで声をかけることで、猫も安心してその音を受け入れることができるようになります。

3.叱るときは愛称を使わない

ニックネームは、猫にとって呼ばれると嬉しくなる特別な音にしてあげることが大切です。もしいたずらをしたときにニックネームで叱ってしまうと、猫はその呼び名を聞くのが怖くなってしまうかもしれません。

いけないことを伝えるときは短い言葉で静かに注意し、愛称は褒めるときや甘えさせるときだけに使うというルールを作っておくと安心です。これは、家族の中でもルールとして共有しておくと、猫が名前やニックネームで呼ばれて戸惑うことがなくなります。

猫が名前を理解する仕組み

本名という意識はなく、いくつかの音を覚えることができる

猫には、本名という特別な認識はありません。人間にとっては本名とニックネームという違いがあっても、猫にとってはどれも同じように飼い主さんが発する音です。

そのため、大好きな飼い主さんが呼んでくれる心地よい音であれば、猫はいくつかのニックネームをそれぞれ自分のこととして自然に覚えることができます。

呼ばれたあとの嬉しい出来事と一緒に覚えている

猫が名前を覚えるのは、その音が聞こえたあとに、撫でてもらえたり、ごはんをもらえたりするからです。呼ばれることと、嬉しかった思い出がセットになることで、その名前が大好きになっていきます。

家族みんながバラバラのニックネームで呼んでも、猫がちゃんと応えてくれるのは、どの名前であっても「呼んでくれた人の優しい気持ち」をちゃんと感じ取っているからです。

まとめ

ニックネームは、猫との何気ないおしゃべりをより豊かにしてくれる選択肢の一つです。飼い主さんが愛情を込めて呼ぶ声は、どのような呼び名であっても、しっかり猫の心に届いています。猫にニックネームがあるという飼い主さんは、注意したいポイントを意識して呼んでみてはいかがでしょう。