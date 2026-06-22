【最終結果発表】商品化される3キャラクターが決定！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”

そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！

123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆

ついに商品化キャラクターが決定！

上位3キャラクターを紹介していきます。

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」最終結果発表

キャラクター投票期間：2026年2月26日12:00〜5月11日23:59

投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/

参加方法： タカラトミーアーツホームページ内特設サイトにて、エントリーされている全123種類のキャラクターの中から1キャラクターを1日1回投票可能（※投票は終了しました）

“Nuiパン”公式サイトはこちら

タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”。

大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるだろうと想像し、ぬいぐるみとしてデザインしたシリーズです。

そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！

エントリーされたディズニーキャラクターの中で投票を行い、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されるという企画です。

123種類のキャラクターから、ついに最終結果が発表されました。

最終結果発表（商品化キャラクター）

1位：No.86 『ミッキー&フレンズ』 グーフィー（前回中間発表4位）

見事1位に輝いたのは『ミッキー＆フレンズ』から「グーフィー」！

第1回中間発表と第2回中間発表では1位、第3回の中間発表では4位と順位を下げましたが、見事返り咲きを果たしました。

2位：No.41 『ズートピア２』 パウバート（前回中間発表1位）

第2位は最新作『ズートピア２』からの「パウバート」

新キャラクターの魅力がパンとしてどのように引き出されるのか期待が高まります。

3位：No.2 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 ジャック・スケリントン（前回中間発表3位）

3位は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック・スケリントン」

前回の中間発表から順位を落とさず粘りました。

この3キャラクターが、Nuiパンとして商品化されることが決定！

選ばれたキャラクターは、2027年2月発売予定です。

どのようなパンが焼き上がるのか期待が高まります！

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」最終結果の紹介でした。

投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/

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©Disney

©Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©Disney/Pixar

※発売時期は変更になる可能性がございます

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