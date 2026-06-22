

東京駅から東海道新幹線や東北新幹線などに乗り込む前、全国各地の絶品駅弁を品定めするのが旅の大きな楽しみという方に、極めて重要なニュースがあります。

東京駅で全国各地の駅弁が買えると人気の「駅弁屋 祭 グランスタ東京」が、店舗内装・設備等の改修工事に伴い、2026年6月下旬から7月中旬にかけて、営業時間の短縮や臨時休業を行うと発表しました。夏の本格的な旅行シーズンやお盆休みを直前に控えたこの時期、知らずにいつもの売店へ向かうと、お目当てのお弁当が買えない“駅弁難民”になってしまうリスクがありますので、新幹線でお弁当を食べようと考えている方はスケジュールの確認が必須です。

いつ休業するのか、休業中はどこで駅弁を買えばいいのか、お出かけ前に役立つ情報をまとめました。

「駅弁屋 祭 グランスタ東京」が改修工事へ

東京駅改札内「グランスタ東京」にある、全国各地の駅弁が集まる人気店「駅弁屋 祭」が、店舗内装や設備等の改修工事を実施します。これに伴い、2026年6月22日（月）から7月1日（水）までは一部区画を縮小し、閉店時間が通常より早い20時となる時短営業を実施。その後、7月6日（月）から14日（火）までの9日間は、店舗が完全に臨時休業となります。

リニューアルした店舗での営業再開は、7月15日（水）を予定しています。

休業中はどこで買える？東京駅で駅弁難民にならないための対策

夏のお出かけシーズンを目前に控えたこの時期の休業。東京駅で駅弁を選ぶのを楽しみにしている旅行者にとっては、大きな影響がありそうです。特に休業期間中に旅行や出張の予定がある方は、当日に駅弁売り場を探して慌てないよう注意が必要です。

「駅弁屋 祭 グランスタ東京」がお休みの間は、近くにある「駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口」や「駅弁屋 踊 グランスタ東京」（1F・中央通路エリア、東海道新幹線中央のりかえ口前）の利用が案内されています。

「駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口」イメージ

どちらも人気の駅弁をしっかり取り揃えている店舗ですので、休業期間中はこちらに立ち寄って、旅のお供を見つけてみてはいかがでしょうか。

「駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口」の位置図

営業変更の概要

・時短・区画縮小営業期間：2026年6月22日（月）〜7月1日（水）、閉店時間 20時

※7月2日（木）〜7月5日（日）は通常営業（閉店時間 22時）

・臨時休業期間：2026年7月6日（月）〜7月14日（火）

・営業再開日時：2026年7月15日（水） 5時30分より

休業中の近隣案内店舗：「駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口」「駅弁屋 踊 グランスタ東京」

出発前のひととき、日本全国の美味しい駅弁を選んで乗り込む快適な新幹線の旅。7月の完全休業期間は「近くの案内店舗」をご利用ください。新しく生まれ変わる「駅弁屋 祭 グランスタ東京」の再オープンが待ち遠しいですね。お出かけの際は、事前の確認をお忘れなく！

（写真：JR東日本クロスステーション）

鉄道チャンネル編集部

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