「信じられない！」「アジアの誇りだ」日本代表が打ち立てた、FIFAも注目の“歴史的偉業”に世界喝采「これは運ではない」「準決勝まで進むだろう」【W杯】
日本代表が北中米ワールドカップで刻んだ“新たな歴史”が注目を集めている。
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０の快勝を収め、今大会初白星を挙げた。
この圧巻のパフォーマンスに、国際サッカー連盟（FIFA）が反応。６月22日に公式Xを更新し、「日本にとっての歴史、そしてアジアサッカー連盟にとっても歴史的な瞬間！ ワールドカップにて１試合で４得点を挙げた初のアジアのチームになった」と投稿。日本がW杯の舞台で歴史的の記録を打ち立てたことを紹介した。
この投稿には世界中のファンも注目。以下のように驚きと称賛の声を上げている。
「わお！素晴らしいね」
「彼らはまさに歴史を刻んだ」
「アジアのサッカーにとっての大きな節目」
「信じられない！すごいな。４ゴールなんて、マジでヤバい」
「日本はワールドカップのたびに着実に力を伸ばしている」
「準々決勝、あるいは準決勝まで進むだろう」
「アジア諸国は、サッカーのレベルアップのために日本の手法を取り入れるべきだ」
「アジアのサッカーの指針になっている」
「４ゴール、無駄な動きゼロ、100％のチームワーク。これは運ではない」
「アジアの誇りだ」
オランダとの初戦を２−２で引き分けていた日本は、チュニジア戦の勝利で１勝１分とし、決勝トーナメント進出へ大きく前進。歴史的記録を打ち立てた森保ジャパンは、日本時間26日に行なわれるグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０の快勝を収め、今大会初白星を挙げた。
この圧巻のパフォーマンスに、国際サッカー連盟（FIFA）が反応。６月22日に公式Xを更新し、「日本にとっての歴史、そしてアジアサッカー連盟にとっても歴史的な瞬間！ ワールドカップにて１試合で４得点を挙げた初のアジアのチームになった」と投稿。日本がW杯の舞台で歴史的の記録を打ち立てたことを紹介した。
「わお！素晴らしいね」
「彼らはまさに歴史を刻んだ」
「アジアのサッカーにとっての大きな節目」
「信じられない！すごいな。４ゴールなんて、マジでヤバい」
「日本はワールドカップのたびに着実に力を伸ばしている」
「準々決勝、あるいは準決勝まで進むだろう」
「アジア諸国は、サッカーのレベルアップのために日本の手法を取り入れるべきだ」
「アジアのサッカーの指針になっている」
「４ゴール、無駄な動きゼロ、100％のチームワーク。これは運ではない」
「アジアの誇りだ」
オランダとの初戦を２−２で引き分けていた日本は、チュニジア戦の勝利で１勝１分とし、決勝トーナメント進出へ大きく前進。歴史的記録を打ち立てた森保ジャパンは、日本時間26日に行なわれるグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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