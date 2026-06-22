イメージよりも高身長だった「20代男性俳優」ランキング！ 180cmの「道枝駿佑」を抑えた1位は？
親しみやすい雰囲気や若々しいイメージから、実際より小柄だと思われがちな20代男性俳優も少なくありません。画面越しでは分かりにくいスタイルの良さも、彼らの魅力の1つです。
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「イメージよりも高身長だった20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「なにわ男子」の道枝駿佑さんです。グループ内ではトップの身長180cm。細身のスタイルと端正なビジュアルで、ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング」でも、殿堂入りを果たしています。
近年では俳優としても活躍しており、主演を務める作品が続々と公開。3月20日に映画『君が最後に遺した歌』、9月にはPrime Videoにて独占配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』、10月23日には映画『うるわしの宵の月』が控えており、勢いに乗っています。
回答者からは「かわいらしさのあるビジュアルなので、もう少し小柄かと思ってしました」（50代女性／埼玉県）、「小さな頃から見ていたし、童顔なので低いと思っていた」（60代女性／宮城県）、「華奢で可愛らしい印象があったので以外と大きかったからです」（40代女性／青森県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。クールでスマートな印象から実際より低く見られることもありますが、実は185cmと高身長。抜群のスタイルを生かして、世界的ブランド「FENDI」や「BVLGARI」のアンバサダーも務めています。
4月29日公開の主演映画『SAKAMOTO DAYS』では、8kgの特殊メイクを施し、推定体重140kgの元殺し屋を熱演。スラリと長い手足を駆使した激しいアクションシーンも見どころです。
回答コメントでは「178センチ位だと思っていたから」（30代女性／広島県）、「スタイルがいいとは思っていたが高身長とは知らなかったから」（30代女性／静岡県）、「思っていたよりも全然高かった」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「イメージよりも高身長だった20代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：道枝駿佑（なにわ男子）・180cm／50票
2位にランクインしたのは、「なにわ男子」の道枝駿佑さんです。グループ内ではトップの身長180cm。細身のスタイルと端正なビジュアルで、ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング」でも、殿堂入りを果たしています。
近年では俳優としても活躍しており、主演を務める作品が続々と公開。3月20日に映画『君が最後に遺した歌』、9月にはPrime Videoにて独占配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』、10月23日には映画『うるわしの宵の月』が控えており、勢いに乗っています。
回答者からは「かわいらしさのあるビジュアルなので、もう少し小柄かと思ってしました」（50代女性／埼玉県）、「小さな頃から見ていたし、童顔なので低いと思っていた」（60代女性／宮城県）、「華奢で可愛らしい印象があったので以外と大きかったからです」（40代女性／青森県）といったコメントが寄せられています。
1位：目黒蓮（Snow Man）・185cm／72票
1位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。クールでスマートな印象から実際より低く見られることもありますが、実は185cmと高身長。抜群のスタイルを生かして、世界的ブランド「FENDI」や「BVLGARI」のアンバサダーも務めています。
4月29日公開の主演映画『SAKAMOTO DAYS』では、8kgの特殊メイクを施し、推定体重140kgの元殺し屋を熱演。スラリと長い手足を駆使した激しいアクションシーンも見どころです。
回答コメントでは「178センチ位だと思っていたから」（30代女性／広島県）、「スタイルがいいとは思っていたが高身長とは知らなかったから」（30代女性／静岡県）、「思っていたよりも全然高かった」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)