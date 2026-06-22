「ここは埼スタか国立か、いやそれ以上だ」日本代表がチュニジアを粉砕した一戦で見た“驚きの光景”【現地発】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表はチュニジアと対戦。４−０で快勝を飾り、１勝１分けとした。
開始４分に鎌田大地の技あり弾で先制した日本は、31分に上田綺世の強烈なミドルシュートで加点。69分に伊東純也、84分に再び上田がネットを揺らし、アフリカの雄を粉砕した。
この試合で驚きの光景を目にした。会場となったエスタディオ・モンテレイがまるで日本のホームスタジアムのような雰囲気になっていたのだ。
チュニジアよりも圧倒的に多い日本のサポーターに加え、現地のファンの大半も森保ジャパンをサポートしていた。
「ここは埼玉スタジアムか国立競技場なのか」と錯覚してしまうほど。いや、それ以上と言ってもいいほどの雰囲気だった。
５万1243人の観衆の９割は日本を応援していたのではないだろうか。
チュニジアがファウルやバックパスをすれば、大ブーイング。その迫力は日本のホームゲームでも聞いたことがないものだった。
２ゴール・１アシストの大活躍を見せた上田綺世も試合後にこう語っていた。
「これだけ日本から遠い環境で、ほぼスタジアムは青一色で、自分たちがホームかのようにプレーできたのは、今日の結果に大きく貢献をしているのは間違いない」
「それと、青い色を着ているのが日本人だけじゃないというのは、いま僕らがヨーロッパだったり、日本代表としても結果を残せているっていうことの表れでもあるし、日本という国がリスペクトされているのもあると思う」
サムライブルーが現地のファンも虜にしたという事実は、日本サッカーが世界に認められている証左だと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表はチュニジアと対戦。４−０で快勝を飾り、１勝１分けとした。
開始４分に鎌田大地の技あり弾で先制した日本は、31分に上田綺世の強烈なミドルシュートで加点。69分に伊東純也、84分に再び上田がネットを揺らし、アフリカの雄を粉砕した。
チュニジアよりも圧倒的に多い日本のサポーターに加え、現地のファンの大半も森保ジャパンをサポートしていた。
「ここは埼玉スタジアムか国立競技場なのか」と錯覚してしまうほど。いや、それ以上と言ってもいいほどの雰囲気だった。
５万1243人の観衆の９割は日本を応援していたのではないだろうか。
チュニジアがファウルやバックパスをすれば、大ブーイング。その迫力は日本のホームゲームでも聞いたことがないものだった。
２ゴール・１アシストの大活躍を見せた上田綺世も試合後にこう語っていた。
「これだけ日本から遠い環境で、ほぼスタジアムは青一色で、自分たちがホームかのようにプレーできたのは、今日の結果に大きく貢献をしているのは間違いない」
「それと、青い色を着ているのが日本人だけじゃないというのは、いま僕らがヨーロッパだったり、日本代表としても結果を残せているっていうことの表れでもあるし、日本という国がリスペクトされているのもあると思う」
サムライブルーが現地のファンも虜にしたという事実は、日本サッカーが世界に認められている証左だと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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