ILLIT、『It’s Me』で音楽番組“4冠”達成！「人気歌謡」3週連続1位の快挙

ILLITが、新曲『It’s Me』の活動終了後も衰えない人気を見せている。

ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It's Me』が、6月21日に放送された音楽番組「人気歌謡」（SBS）で1位を獲得した。

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これは、先月に公式活動を終えたにもかかわらず達成した快挙だ。「人気歌謡」では3週連続1位を記録し、音楽番組通算“4冠”を達成した。

（写真提供＝BELIFIT LAB）ILLIT

『It's Me』の人気は韓国国内にとどまらず、グローバルチャートでも存在感を発揮している。4月のリリースから約2カ月が経過した現在も韓国主要音源チャートの上位圏を維持しているほか、米ビルボード「グローバルソング」チャートにも6週連続でランクインし、確かな人気を証明している。

さらに、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のヒットも勢いに拍車をかけている。

同曲は、英「Official Singles Chart Top 100」で22位を記録したほか、Spotify「ウィークリートップソング グローバル」で25位、「ウィークリートップソング 米国」で26位を獲得した。特にILLITは、Spotify「ウィークリートップアーティスト グローバル」に121位で初ランクインし、世界的な影響力の拡大を示した。

なお、ILLITは、6月13日・14日の愛知公演を皮切りに、大阪、福岡、兵庫、東京の全5都市で開催される日本ツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’ in JAPAN」の幕を開けた。チケットは全公演完売を記録し、一部公演では視界制限席やスタンディング席が追加販売されるなど、確かな人気を証明した。

また、ILLITは今夏、日本での活動をさらに本格化させる予定だ。7月26日に日本2ndシングル『I Got Your Back』の全曲音源を先行公開し、29日にフィジカルアルバムを発売。グローバルな活躍に一層拍車をかける見通しだ。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。