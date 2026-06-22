恩師は寝たきり、老舗は閉店の危機…。孤高の天才シェフが直面した悲しすぎる再会【ザ・シェフ】

街で長く愛されてきた老舗店が、後継者不足や店主の病気によってひっそりと暖簾を下ろす。

そんなニュースを目にする機会が増えました。

実は、伝説の料理マンガ『ザ・シェフ』の第13話「味返し」でも、まさにそんな「老舗の危機」が描かれています。

今回は、社会問題ともリンクする切ない人間ドラマに焦点を当てます。

天才シェフの恩師が営む「風間亭」の危機

主人公・味沢匠が15年ぶりに訪れた港町のレストラン「風間亭」。

そこは、孤児だった味沢を一人前の料理人に育ててくれた大恩人・竹山先生の店でした。

しかし、再会した竹山先生は5年前の脳溢血で倒れ、寝たきりの状態になっていたのです。

「客の入らん店を続けても…」息子の苦悩

店を切り盛りしていたはずの恩師が倒れ、客足も遠のいてしまった風間亭。

竹山先生の息子である清志は、「あんな客の入らん店、いつまで続けていたって仕方なかろう」「取り壊す」と、店を畳む決意を口にします。

思い出の味と場所はどうなるのか？

長年地元に根付いてきた名店でも、時代の波や店主の健康問題には抗えない。

そんな現代の飲食業界が抱えるリアルな課題が、本作では生々しく描かれています。

思い出の場所が失われようとしている時、法外な報酬で腕を振るう天才・味沢匠は、恩師の店に対してどのような行動を起こすのでしょうか？