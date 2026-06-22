気象庁の発表によりますと、台風7号（メーカラー）は22日午前9時現在、非常に強い勢力で、フィリピンの東を1時間に25kmの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45m、最大瞬間風速60mとなっています。

【画像で確認する】▼台風周辺の雨風▼日本列島周辺の雨風▼週間天気

今後、非常に強い勢力を保ったまま、24日（水）には沖縄の南まで進んでくる見込みです。

この台風とともに警戒すべきは梅雨前線です。九州付近に停滞する梅雨前線に台風からの暖かく湿った空気が流れ込むことで活動が活発になり、大雨をもたらす可能性もあります。

今後の気象情報に注意してください。

＜画像で確認する＞

▼台風7号周辺の雨風シミュレーション（27日土曜日まで）

▼日本列島周辺の雨風シミュレーション（あす夜まで）

▼主要都市の16日先までの天気

▼47都道府県の週間天気予報

2026年06月22日09時45分発表

22日09時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯17度30分 (17.5度)

東経127度55分 (127.9度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 北側 280 km (150 NM)

南側 220 km (120 NM)

22日21時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)

東経126度10分 (126.2度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 940 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)

23日09時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)

東経125度10分 (125.2度)

進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)

24日09時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯20度25分 (20.4度)

東経124度05分 (124.1度)

進行方向、速さ 北北西 ゆっくり

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)

25日09時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)

東経124度25分 (124.4度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

26日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

27日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東シナ海

予報円の中心 北緯29度20分 (29.3度)

東経129度40分 (129.7度)

進行方向、速さ 北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)