“タイマンPO”では無敗を継続 “逆転V”は何度目？ 日米通算16勝目の山下美夢有、これまでの優勝パターン
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞山下美夢有が5打差の7位から出た最終日に、驚異的な追い上げを見せた。前半に5つ伸ばすと、後半も4つのバーディ（1ボギー）を奪って、今週の全体通じてベストスコアタイとなる「64」。最終18番をバーディで締めくくりトータル17アンダーまで伸ばすと、優勝を争ったロティ・ウォード（イングランド）がその18番でボギーを叩き、プレーオフへと突入した。
【写真】同期もタレント揃い 山下美夢有のプロテスト合格直後が“初々しい”
そして1ホール目に1.5メートルのバーディパットを沈めた山下に軍配。昨年11月にマレーシアで行われた「メイバンク選手権」以来となる米ツアー通算3勝目を手にし「やっとというか、調子が上がってきたなかで、優勝にもつながってくれてよかった」と笑顔を見せる。これが山下にとっては日米通算16勝目。プレーオフは日本で4戦して2勝、米国では2戦2勝で、計6戦4勝2敗という結果になった。日本で敗れた2試合は、岩井明愛、千怜との“史上初の双子によるプレーオフ”に加わった2023年の「RKB×三井松島レディス」（優勝は岩井千怜）と、リ・ハナ（韓国）、仁井優花と争い、最後はリ・ハナが勝利した同年の「樋口久子 三菱電機レディス」。一方、1対1の“タイマン勝負”での負けなしは継続し、今回で日米合わせて3勝目になった。また、これまでの16勝のうち、最終ラウンドを首位で出て逃げ切ったのは22年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」（6打差首位→優勝）、昨年の「AIG女子オープン」（全英、1打差首位→優勝）など10試合。プロ初優勝を挙げた21年の「KKT杯バンテリンレディス」（2打差4位→優勝）など、プレーオフでの勝利も含めた“逆転V”は、今回が6試合目となった。なお、前回のメイバンク選手権も、8打差の11位から出た最終日に「65」をたたき出してつかんだもの。この時はトータル18アンダーで並んだハナ・グリーン（オーストラリア）、チェ・ヘジン（韓国）との三つ巴のプレーオフを制してつかんだ勝利だった。今回の5打差ビハインドからの優勝については「勢いに乗れたし、それが1番大きい。ショットも含めて、いいイメージで回れた」と振り返る。なお5打差は、メイバンクに続く2番目に大きい打数差で、改めて爆発力も印象付ける優勝だった。【山下美夢有の日米通算16勝とVパターン】■2021年★「KKT杯バンテリンレディス」（2R 2打差4位→優勝）■22年「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」（3R 6打差首位→優勝）「宮里藍 サントリーレディス」（3R 4打差4位→優勝）「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」（2R 8打差首位→優勝）★「伊藤園レディス」（2R 2打差2位→優勝）「JLPGAツアー選手権リコーカップ」（3R 1打差首位タイ→勝みなみとのPOのすえ優勝）■23年「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（1R 1打差首位→優勝）※短縮競技「ブリヂストンレディス」（3R 2打差首位→優勝）「リゾートトラストレディス」（3R 1打差首位→優勝）「ニチレイレディス」（2R 4打差首位→優勝）「JLPGAツアー選手権リコーカップ」（3R 2打差首位→優勝）■24年★「富士通レディース」（2R 2打差6位→古江彩佳とのPOのすえ優勝）「大王製紙エリエールレディス」（3R 4打差首位→優勝）■25年（以降、すべて米ツアー）「AIG女子オープン」（3R 1打差首位→優勝）★「メイバンク選手権」（3R 8打差11位→ハナ・グリーン、チェ・ヘジンとのPOのすえ優勝）■26年★「マイヤーLPGAクラシック」（3R 5打差7位→ロティ・ウォードとのPOのすえ優勝）※★は逆転優勝（POでの勝利も含む）【PO戦績】日本ツアー 4戦2勝2敗米ツアー 2戦2勝
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そして1ホール目に1.5メートルのバーディパットを沈めた山下に軍配。昨年11月にマレーシアで行われた「メイバンク選手権」以来となる米ツアー通算3勝目を手にし「やっとというか、調子が上がってきたなかで、優勝にもつながってくれてよかった」と笑顔を見せる。これが山下にとっては日米通算16勝目。プレーオフは日本で4戦して2勝、米国では2戦2勝で、計6戦4勝2敗という結果になった。日本で敗れた2試合は、岩井明愛、千怜との“史上初の双子によるプレーオフ”に加わった2023年の「RKB×三井松島レディス」（優勝は岩井千怜）と、リ・ハナ（韓国）、仁井優花と争い、最後はリ・ハナが勝利した同年の「樋口久子 三菱電機レディス」。一方、1対1の“タイマン勝負”での負けなしは継続し、今回で日米合わせて3勝目になった。また、これまでの16勝のうち、最終ラウンドを首位で出て逃げ切ったのは22年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」（6打差首位→優勝）、昨年の「AIG女子オープン」（全英、1打差首位→優勝）など10試合。プロ初優勝を挙げた21年の「KKT杯バンテリンレディス」（2打差4位→優勝）など、プレーオフでの勝利も含めた“逆転V”は、今回が6試合目となった。なお、前回のメイバンク選手権も、8打差の11位から出た最終日に「65」をたたき出してつかんだもの。この時はトータル18アンダーで並んだハナ・グリーン（オーストラリア）、チェ・ヘジン（韓国）との三つ巴のプレーオフを制してつかんだ勝利だった。今回の5打差ビハインドからの優勝については「勢いに乗れたし、それが1番大きい。ショットも含めて、いいイメージで回れた」と振り返る。なお5打差は、メイバンクに続く2番目に大きい打数差で、改めて爆発力も印象付ける優勝だった。【山下美夢有の日米通算16勝とVパターン】■2021年★「KKT杯バンテリンレディス」（2R 2打差4位→優勝）■22年「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」（3R 6打差首位→優勝）「宮里藍 サントリーレディス」（3R 4打差4位→優勝）「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」（2R 8打差首位→優勝）★「伊藤園レディス」（2R 2打差2位→優勝）「JLPGAツアー選手権リコーカップ」（3R 1打差首位タイ→勝みなみとのPOのすえ優勝）■23年「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（1R 1打差首位→優勝）※短縮競技「ブリヂストンレディス」（3R 2打差首位→優勝）「リゾートトラストレディス」（3R 1打差首位→優勝）「ニチレイレディス」（2R 4打差首位→優勝）「JLPGAツアー選手権リコーカップ」（3R 2打差首位→優勝）■24年★「富士通レディース」（2R 2打差6位→古江彩佳とのPOのすえ優勝）「大王製紙エリエールレディス」（3R 4打差首位→優勝）■25年（以降、すべて米ツアー）「AIG女子オープン」（3R 1打差首位→優勝）★「メイバンク選手権」（3R 8打差11位→ハナ・グリーン、チェ・ヘジンとのPOのすえ優勝）■26年★「マイヤーLPGAクラシック」（3R 5打差7位→ロティ・ウォードとのPOのすえ優勝）※★は逆転優勝（POでの勝利も含む）【PO戦績】日本ツアー 4戦2勝2敗米ツアー 2戦2勝
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