GACKTの存在感がすごい！ 『ブラックトリック』ポスター解禁 志田未来・神尾楓珠ら役ビジュアルも
7月20日スタートするドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、ポスタービジュアルが解禁された。法廷内でGACKT演じる主人公・浦真鷲直人を他の主要キャラクター4人が取り囲むように配置されている。
【写真】“でっち上げの天才”敏腕弁護士を演じるGACKT
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。
「正義がうそにつぶされるなら、うそで正義を勝たせる」―。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対し、巧みなでっち上げで対抗。悪をもって正義を勝ち取るダークヒーローだ。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密なわなで敵を追い詰める。“うそ”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部にすぎないのだ。
ポスタービジュアルは、GACKTが演じる、敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する浦真鷲直人を中心に、志田未来演じるエリート弁護士の麻生縁、神尾楓珠演じる建築設計事務所アシスタントの土生洸太、戸塚純貴演じる一級建築士の鯖山周平、そして北村一輝演じる大物政治家の古瀬義親が浦真鷲を取り囲むように配置されている。
そして、それぞれのキャラクターを体現するようなポーズや視線など、個性豊かな人物たちがこれから展開していく物語を予感させるものとなっている。彼らはいったい、浦真鷲の敵となるのか、味方となるのか―。
そんな彼らの背後には、公正に裁かれるための場である“法廷”が描かれている。だが、果たして、正義とは絶対なのか？という問いを投げかけるようなギミックで構成された法廷となっている。
添えられたコピー「嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す。」には、本作ならではのメッセージが込められている。勝つためなら手段を選ばず、己の信じる正義のためなら嘘も辞さない浦真鷲を表すような言葉で、本作の世界観が凝縮されたポスタービジュアルとなった。
なお、本日から30秒ティザーも公開。ドラマの世界観を感じられる映像を、ドラマ公式SNSやフジテレビ公式YouTubeにて公開していく。本日最終回を迎える『サバ缶、宇宙へ行く』内でもこちらの30秒ティザーを放送予定だ。
ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』は、フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜21時放送。
【写真】“でっち上げの天才”敏腕弁護士を演じるGACKT
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密なわなで敵を追い詰める。“うそ”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部にすぎないのだ。
ポスタービジュアルは、GACKTが演じる、敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する浦真鷲直人を中心に、志田未来演じるエリート弁護士の麻生縁、神尾楓珠演じる建築設計事務所アシスタントの土生洸太、戸塚純貴演じる一級建築士の鯖山周平、そして北村一輝演じる大物政治家の古瀬義親が浦真鷲を取り囲むように配置されている。
そして、それぞれのキャラクターを体現するようなポーズや視線など、個性豊かな人物たちがこれから展開していく物語を予感させるものとなっている。彼らはいったい、浦真鷲の敵となるのか、味方となるのか―。
そんな彼らの背後には、公正に裁かれるための場である“法廷”が描かれている。だが、果たして、正義とは絶対なのか？という問いを投げかけるようなギミックで構成された法廷となっている。
添えられたコピー「嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す。」には、本作ならではのメッセージが込められている。勝つためなら手段を選ばず、己の信じる正義のためなら嘘も辞さない浦真鷲を表すような言葉で、本作の世界観が凝縮されたポスタービジュアルとなった。
なお、本日から30秒ティザーも公開。ドラマの世界観を感じられる映像を、ドラマ公式SNSやフジテレビ公式YouTubeにて公開していく。本日最終回を迎える『サバ缶、宇宙へ行く』内でもこちらの30秒ティザーを放送予定だ。
ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』は、フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜21時放送。