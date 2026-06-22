フジ月9『ブラックトリック』役ビジュアル一挙公開 嘘で歪む法廷…圧倒的な存在感を誇るポスターも解禁
アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜 後9：00）のポスタービジュアルが解禁された。
【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
生瀬が演じるのは、業界大手のコルディア総合法律事務所で代表を務める森木銀次（もりき・ぎんじ）。第三東京弁護士会の会長で、志田未来演じる麻生縁（あそう・ゆかり）の上司である。いつも何かと突っ走りがちな縁に手を焼いている。あることがきっかけで縁を浦真鷲のもとへ送り込んだ人物でもある。
主演を務めるGACKTが演じる、敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する浦真鷲直人を中心とした圧倒的な存在感を誇るポスタービジュアルが完成した。志田未来演じるエリート弁護士の麻生縁、神尾楓珠演じる建築設計事務所アシスタントの土生洸太、戸塚純貴演じる一級建築士の鯖山周平、そして北村一輝演じる大物政治家の古瀬義親が浦真鷲を取り囲むように配置されている。
そして、それぞれのキャラクターを体現するようなポーズや目線など、個性豊かな人物たちがこれから展開していく物語を予感させるものとなっている。彼らは一体、浦真鷲の敵となるのか、味方となるのか――。そんな彼らの背後には、公正に裁かれるための場である“法廷”が描かれている。だが、果たして、正義とは絶対なのか？という問いを投げかけるようなギミックで構成された法廷となっている。
さらに、添えられたコピー「嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す。」には、本作ならではのメッセージが込められている。勝つためなら手段を選ばず、己の信じる正義のためなら嘘も辞さない浦真鷲を表すような言葉で、本作の世界観が凝縮されたポスタービジュアルとなった。
なお、本日から30秒ティザーも公開。ドラマの世界観を感じられる映像を、ドラマ公式SNSやフジテレビ公式YouTubeにて公開していく。
【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
主演を務めるGACKTが演じる、敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する浦真鷲直人を中心とした圧倒的な存在感を誇るポスタービジュアルが完成した。志田未来演じるエリート弁護士の麻生縁、神尾楓珠演じる建築設計事務所アシスタントの土生洸太、戸塚純貴演じる一級建築士の鯖山周平、そして北村一輝演じる大物政治家の古瀬義親が浦真鷲を取り囲むように配置されている。
そして、それぞれのキャラクターを体現するようなポーズや目線など、個性豊かな人物たちがこれから展開していく物語を予感させるものとなっている。彼らは一体、浦真鷲の敵となるのか、味方となるのか――。そんな彼らの背後には、公正に裁かれるための場である“法廷”が描かれている。だが、果たして、正義とは絶対なのか？という問いを投げかけるようなギミックで構成された法廷となっている。
さらに、添えられたコピー「嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す。」には、本作ならではのメッセージが込められている。勝つためなら手段を選ばず、己の信じる正義のためなら嘘も辞さない浦真鷲を表すような言葉で、本作の世界観が凝縮されたポスタービジュアルとなった。
なお、本日から30秒ティザーも公開。ドラマの世界観を感じられる映像を、ドラマ公式SNSやフジテレビ公式YouTubeにて公開していく。