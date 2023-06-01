ベルギーvsイラン スタメン発表
[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](ロサンゼルス)
※04:00開始
<出場メンバー>
[ベルギー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ブランドン・メシェレ
DF 5 マキシム・デ・クーパー
DF 15 トーマス・ムニエ
DF 25 ネイサン・ノイ
MF 7 ケビン・デ・ブライネ
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 レアンドロ・トロサール
MF 22 アレクシス・サレマーカーズ
MF 23 ニコラス・ラスキン
FW 9 ロメル・ルカク
控え
GK 12 センネ・ラメンス
GK 13 マイク・ペンダース
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 16 コニ・デ・ビンター
DF 18 ホアキン セイス
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 6 アクセル・ビツェル
MF 20 ハンス・バナケン
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 14 ドディ・ルケバキオ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 19 ディエゴ・モレイラ
FW 26 マティアス・フェルナンデス
監督
ルディ ガルシア
[イラン]
先発
GK 1 アリレザ ベイランヴァンド
DF 2 サレハ ハルダニ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 4 ショジャー ハリルザデ
DF 13 ホセイン カナアニ
DF 19 アリ ネマティ
MF 6 サイード エザトラヒ
MF 8 モハンマド モヘビ
MF 14 サマン・ゴドス
MF 23 ラミン レザイアン
FW 9 メフディ・タレミ
控え
GK 12 パヤム ニアズマンド
GK 22 ホセイン ホセイニ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 17 アリア ユセフィ
DF 25 ダニエル エイリ
MF 15 ルーズベ チェシュミ
MF 16 メフディ トラビ
MF 21 モハンマド ゴルバニ
MF 26 アミルモハンマド ラザギニア
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 10 メディ ガエディ
FW 11 アリ アリプール
FW 18 アミルホセイン ホセインザデ
FW 20 シャフリヤル モガンロウ
FW 24 デニス・エッカート
監督
ガレノイアミール
※04:00開始
<出場メンバー>
[ベルギー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ブランドン・メシェレ
DF 5 マキシム・デ・クーパー
DF 15 トーマス・ムニエ
DF 25 ネイサン・ノイ
MF 7 ケビン・デ・ブライネ
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 レアンドロ・トロサール
MF 22 アレクシス・サレマーカーズ
MF 23 ニコラス・ラスキン
控え
GK 12 センネ・ラメンス
GK 13 マイク・ペンダース
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 16 コニ・デ・ビンター
DF 18 ホアキン セイス
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 6 アクセル・ビツェル
MF 20 ハンス・バナケン
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 14 ドディ・ルケバキオ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 19 ディエゴ・モレイラ
FW 26 マティアス・フェルナンデス
監督
ルディ ガルシア
[イラン]
先発
GK 1 アリレザ ベイランヴァンド
DF 2 サレハ ハルダニ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 4 ショジャー ハリルザデ
DF 13 ホセイン カナアニ
DF 19 アリ ネマティ
MF 6 サイード エザトラヒ
MF 8 モハンマド モヘビ
MF 14 サマン・ゴドス
MF 23 ラミン レザイアン
FW 9 メフディ・タレミ
控え
GK 12 パヤム ニアズマンド
GK 22 ホセイン ホセイニ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 17 アリア ユセフィ
DF 25 ダニエル エイリ
MF 15 ルーズベ チェシュミ
MF 16 メフディ トラビ
MF 21 モハンマド ゴルバニ
MF 26 アミルモハンマド ラザギニア
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 10 メディ ガエディ
FW 11 アリ アリプール
FW 18 アミルホセイン ホセインザデ
FW 20 シャフリヤル モガンロウ
FW 24 デニス・エッカート
監督
ガレノイアミール
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります