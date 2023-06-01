[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](ロサンゼルス)

※04:00開始

<出場メンバー>

[ベルギー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ブランドン・メシェレ

DF 5 マキシム・デ・クーパー

DF 15 トーマス・ムニエ

DF 25 ネイサン・ノイ

MF 7 ケビン・デ・ブライネ

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 10 レアンドロ・トロサール

MF 22 アレクシス・サレマーカーズ

MF 23 ニコラス・ラスキン

FW 9 ロメル・ルカク

控え

GK 12 センネ・ラメンス

GK 13 マイク・ペンダース

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 16 コニ・デ・ビンター

DF 18 ホアキン セイス

DF 21 ティモシー・カスターニュ

MF 6 アクセル・ビツェル

MF 20 ハンス・バナケン

MF 24 アマドゥ・オナナ

FW 14 ドディ・ルケバキオ

FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ

FW 19 ディエゴ・モレイラ

FW 26 マティアス・フェルナンデス

監督

ルディ ガルシア

[イラン]

先発

GK 1 アリレザ ベイランヴァンド

DF 2 サレハ ハルダニ

DF 3 エフサン ハジサフィ

DF 4 ショジャー ハリルザデ

DF 13 ホセイン カナアニ

DF 19 アリ ネマティ

MF 6 サイード エザトラヒ

MF 8 モハンマド モヘビ

MF 14 サマン・ゴドス

MF 23 ラミン レザイアン

FW 9 メフディ・タレミ

控え

GK 12 パヤム ニアズマンド

GK 22 ホセイン ホセイニ

DF 5 ミラド モハマディ

DF 17 アリア ユセフィ

DF 25 ダニエル エイリ

MF 15 ルーズベ チェシュミ

MF 16 メフディ トラビ

MF 21 モハンマド ゴルバニ

MF 26 アミルモハンマド ラザギニア

FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ

FW 10 メディ ガエディ

FW 11 アリ アリプール

FW 18 アミルホセイン ホセインザデ

FW 20 シャフリヤル モガンロウ

FW 24 デニス・エッカート

監督

ガレノイアミール

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります