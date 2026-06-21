6月21日に阪神競馬場で行われたG3・しらさぎステークス（芝1600m）は、松若風馬騎乗のエルトンバローズが激戦を制し、復活の重賞制覇を果たした。直線では馬群の中からしぶとく脚を伸ばして抜け出し、2023年の毎日王冠以来となる重賞3勝目をマーク。長く勝利から遠ざかっていた実力馬が、再びその存在感を示した。

しらさぎS、勝利ジョッキーコメント

1着 エルトンバローズ

松若風馬騎手

「こういうチャンスをいただいて本当にありがたいと思いますし、しっかり結果を出せてよかったなと思います。本当はもう少し前で好位で競馬したかったんですけれど、前半進みが悪かったので、切り替えて道中溜める競馬を選択しました。内が残ってないので、枠も良かったなと思いますし、最後はどうにか凌いでくれっていう気持ちで追っていました。競馬が上手で、本当に乗りやすくて、操縦性がいいところがこの馬のいいところだと思います。杉山晴紀先生には、若い頃からずっとお世話になっていたので、本当により嬉しい1勝やなと思います。天候も悪かったですけど、足を運んでいただいてありがとうございますという気持ちと、今後も夏競馬をもっと盛り上げていきたいと思いますので、頑張っていきたいと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月21日、阪神競馬場で行われた11R・しらさぎステークス（G3・3歳上オープン・芝1600m）は、松若風馬騎乗の7番人気、エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のキープカルム（牡5・栗東・中竹和也）、3着に1番人気のエコロアルバ（牡3・美浦・田村康仁）が入った。勝ちタイムは1:33.2（稍重）。

2番人気で高杉吏麒騎乗、ファーヴェント（牡5・栗東・藤原英昭）は、9着敗退。

しらさぎS・エルトンバローズ (C)masamasa

2023年毎日王冠以来の勝利

松若風馬騎乗の7番人気、エルトンバローズが混戦を断ち切り、重賞3勝目をマークした。直線では各馬が横一線に広がる激しい追い比べとなり、どの馬が抜け出してもおかしくない大接戦に。見応え十分の攻防が繰り広げられた。そんな中、坂を駆け上がったところで力強く抜け出したのがエルトンバローズ。最後までしっかりと脚を伸ばし続け、ライバルたちの追撃を振り切った。2023年毎日王冠以来となる久々の勝利で、実績馬が復活を印象付けた。また、唯一の3歳馬として1番人気に支持されたエコロアルバは、スタートが決まらず後方からの競馬に。直線では鋭く追い込んだものの、前との差を詰め切れず3着に敗れた。

エルトンバローズ 22戦5勝

（牡6・栗東・杉山晴紀）

父：ディープブリランテ

母：ショウナンカラット

母父：ブライアンズタイム

馬主：猪熊広次

生産者：桑田牧場

【全着順】

1着 エルトンバローズ 松若風馬

2着 キープカルム 坂井瑠星

3着 エコロアルバ 横山和生

4着 ファンダム 北村宏司

5着 スイープアワーズ 国分優作

6着 ミニトランザット 松山弘平

7着 ブエナオンダ 田口貫太

8着 カズミクラーシュ 幸英明

9着 ファーヴェント 高杉吏麒

10着 メタルスピード 菱田裕二

11着 ファインライン 小崎綾也

12着 タガノエルピーダ 亀田温心

13着 スリールミニョン 永島まなみ

14着 サイルーン 岩田望来

15着 ショウナンアデイブ 池添謙一

16着 スマートワイス 川田将雅

17着 シンフォーエバー 吉村誠之助

18着 メイショウシンタケ 太宰啓介