＜義両親同居→別居＞義母の許可が必要な育児に限界。丸投げの旦那にも愛想が尽きました
結婚後の暮らし方として選ばれることがある「同居」。家事や育児のサポートが得られる一方で、義両親との価値観の違いに悩む声も少なくありません。とくに子どもが生まれたあと、関係性が大きく変化するケースもあるようです。
『義両親と同居していましたが、別居することになりました。元々干渉気味だった義母が、子どもが生まれてからさらに過干渉に。子どもに関することは、義母への確認・許可が必要で、夫婦で決めたことでも、義母が「否」と言えば、計画を変更することになっていました』
『旦那は守ってくれるどころか「俺はなんでもいいから、母親と相談して」と言い出す始末。「私は義母とではなく、夫婦で子育てがしたい」と怒ったこともありましたが、状況が改善されることはありませんでした』
本来、共に子育てをするはずのパートナーが距離を置き、義母との関係に委ねてしまう。その現実に、投稿者さんは強い孤独と不満を抱くようになります。
味方のいない義実家同居「それは気の毒」
この投稿に対して、ママたちからは同情の声が寄せられました。
『それは酷いね。夫婦のことはふたりで決めるものだと思う』
『大変だったね。無事に別居できて良かった』
『別居おめでとう！』
義母の関与だけでなく、夫婦の決定権が奪われている点に違和感を抱く声も目立ちました。同居であっても、家庭の主体はあくまで夫婦であるべきだとママたちは考えるようです。
さらに、子どもの立場から見た意見もありました。
『祖父母の干渉が強いと、子どもも振り回されて人格形成に影響が出るかも』
同居家庭で育った経験をもつママからの声には、実感のこもった重みがあります。大人同士の関係だけでなく、その空気のなかで育つ子どもへの影響も無視できない問題かもしれません。
旦那が「息子」に戻ってしまう生活
印象的だったのは、旦那さんの変化を指摘するコメントです。
『同居すると、旦那が“父親”ではなく“息子”に戻ってしまうことがある』
『「ぼくはわからないから、ぼくのママに聞いて」は夫婦の愛が冷める』
『夫婦できめることをなぜ義母の許可が？ 義母と旦那が夫婦なの？』
家庭のなかでの役割が曖昧になり、旦那さんが親に依存するような言動を見せると、夫婦関係にも影響がおよびそうです。本来は対等なパートナーであるはずの旦那さんが、義母の意向を優先する。その構図に違和感を覚えるのは自然なことかもしれません。
限界を迎えた先の「別居」という選択
「今後子どもが大きくなるにつれて、習いごとや学校の成績とか、干渉される機会が増えるだろうと思うと精神的に厳しかった」と投稿者さん。将来を見据えたうえで別居を決断しました。同居を解消することには不安や負担も伴いますが、それ以上に心の安定を優先したようです。この決断に対しても、ママたちから前向きな声が寄せられています。
『別居で不都合なこともあるかもしれないけれど、一番のストレスが減るなら、別居は正解だと思う』
『お子さんとのびのび過ごせるようになるといいね』
環境を変えることは、決して逃げではなく、自分や家族を守るための選択のひとつではないでしょうか。一方で、別居したあとも関係が続く以上、完全に問題がなくなるわけではないという意見もありました。
『別居しても口出しはあるかもしれないから、適度に流すのが大事』
距離ができたからこそ、関わり方を調整しやすくなる面があるのでしょう。すべてを正面から受け止めるのではなく、必要に応じて受け流す柔軟さも求められるのかもしれません。
穏やかな生活を目指して
同居は助け合いという側面をもちながらも、境界線が曖昧になると大きなストレスへと変わるのでしょう。とくに子育ての方針は、夫婦で築いていきたいところです。
思い通りにいかない状況のなかで、悩み続けた投稿者さん。別居という決断は、簡単なものではなかったはずです。それでも、自分と子どものこれからを考えたうえで選んだ道でした。距離を置いたことで見えてくる関係もあります。ムリを重ねるのではなく、自分たちに合った形を選ぶこと。その積み重ねが、穏やかな家族の時間につながっていくのではないでしょうか。