ロックバンド「04 Limited Sazabys」（フォーリミテッドサザビーズ、フォーリミ）が20、21日、愛知の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で、主催する野外ロックフェス「YON FES 2026」を開催した。

同フェスは今年で10周年。日本のロックシーンの最前線に立つ人気バンド全21組が集結。2日間でのべ2万4000人を動員し、全国から集まったロックファンを興奮と熱狂の渦に巻き込んだ。

同バンドは08年に名古屋で結成。メンバーはGEN（ベース、ボーカル）、HIROKAZ（ギター）、RYU−TA（ギター、コーラス）、KOUHEI（ドラムス、コーラス）の4人。15年にメジャーデビューし、圧倒的なライブパフォーマンスでロックファンから絶大な支持を得ている。

20日にはELLEGARDEN、THE ORAL CIGARETTES、ハルカミライら今の音楽シーンを彩る実力派バンドが雨の中で出演。21日は晴天の下、マキシマムザホルモン、My Hair is Bad、BLUE ENCOUNT、go!go!vanillas、キュウソネコカミらが出演した。

両日でトリを務めたフォーリミは「10年無事続きました。いろんな“かっこいい”がありますけど、最近は続けることが一番かっこいいんじゃないかと思っています。付き合ってくれた皆さん、本当にありがとうございます」と感謝した。

「こうやって続けられるのも紛れもなく皆さんのおかげだし、このフェスを守ってきたのもみんなだと思います」と続け、「YON FESを開催しているのは皆さんなんで。今後ともかっこいいイベントをやってください」とファンに感謝を示した。