「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが３連勝で今季最多タイの貯金「２」とした。山口が名誉挽回の１０号決勝２ランを放った。

同点に追いつかれた直後の八回だった。浮いた変化球を完璧に捉えると、打球は左翼フェンスを越えた。２０２３年以来３年ぶりの２桁到達となる１０号２ラン。自ら招いた重苦しいムードを一振りで振り払った。

直前の守備。２番手・鈴木が２死一、二塁のピンチを招き、浅村に左翼フェンス際の飛球を打たれた。捕球体勢に入った左翼・山口だったが、捕りきれずお手玉。その間に２者が生還する同点二塁打となった。

それだけに価値ある一発。さらに愛斗のタイムリーで楽天を突き放した。

山口は初回にも右越えに勝ち越し２点二塁打を放ち「今日は父の日なので、お父さんに感謝して、もう一回頑張りたいと思います。自分自身も父なんで子供に良い姿見せれるように頑張ります」とコメント。山口は１点差とされた三回にも右犠飛を放った。

先発の小島は７回５安打２失点、７奪三振の好投だったが、３勝目はならなかった。