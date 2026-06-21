コートジボワール代表指揮官がドイツに苦言「偉大なサッカー大国だからこそフェアプレーの欠如には失望した」

コートジボワール代表指揮官がドイツに苦言「偉大なサッカー大国だからこそフェアプレーの欠如には失望した」