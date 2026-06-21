「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）

今季ワーストの４失点で敗戦投手となった巨人・大勢投手は試合後、「僕が粘っていれば結果も変わったと思う」と言い切り、自ら責任を背負い込んだ。

３点リードの八回、無死一塁から二ゴロ併殺打かと思われた打球を二塁・浦田がファンブル。ピンチを広げてしまうと、３本のタイムリーをあびてＫＯされた。

大勢は「カバーしないといけない。カバー？そういう言い方もよくないと思うんですけど、僕が粘っていれば結果も変わっていたと思うし」と語り、自責点はゼロだったが「打たれているのは事実。チームにも温大にも申し訳ない。次の登板に向けて準備しないといけない」と言う。

この日はストライク、ボールで厳しい判定もあったが「結果論なんで。審判がボールと言ったらボールなんで。お互いのピッチャーがボールと言われていたので、そこに関して特にはないです」と語り、「野球もそうですけど、結果が出てからの反省になる。（初球の）入り方をもっと変えないといけないなと思います」と課題を口にしていた。