「恐怖のゴールラッシュ！」チュニジアに爆勝の森保ジャパンに韓国メディアも絶句 「高い総合力を示した」「ドン、ドン、ドン、ドン！」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの日本代表とチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦。日本は開始４分にいきなり中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込む。後半は長く膠着状態が続いたものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメ押し弾、さらに83分には上田の技ありヘッドで４点目。過去最多得点をマークして４−０で勝ち切り、きっちり３ポイントを奪取した。
日本の快勝劇を速報で伝えたのが、韓国メディア『Xports News』だ。「日本代表、まさに恐怖のゴールラッシュ。監督が交代したチュニジアを圧倒し続け、ドン、ドン、ドン、ドンとゴールをこじ開けた」と評し、「オランダ戦からスタメンを４人代えても高いグレードを発揮した。驚異的な選手層であり、あらためて総合力の高さを示した格好だ」と称えた。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、わずかに総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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