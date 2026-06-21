キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）と同じ舞台で行われる前哨戦、ハードウィックＳ・Ｇ２が６月２０日、１２頭立てで行われた。結果に伴い、欧州のブックメーカーのオッズに変化が現れた。

ゴール前で短頭差かわされ、２着だったカルパナ（牝５歳、英国・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）。ウィリアムヒルでレース前は９倍で４番人気だったが、１１倍で５番人気タイに評価が落ちた。

３着だったが、評価が上がったのはゴリアット（セン６歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父アドラーフルーク）。ゴール前で鐙（あぶみ）が外れるアクシデントがあり、追えない場面があってのもので、力負けではない。２０２４年の覇者はレース前は１７倍で１２番人気タイだったが、１１倍で５番人気タイに浮上する形となった。

１番人気は連覇がかかるカランダガン（セン５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）で３・５倍。クリストフ・ルメール騎手が騎乗するマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、２番人気で４・５倍。昨年のジャパンＣの１、２着馬が評価されている。

３番人気はミニーホーク（牝４歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）で６倍。プリンスオブウェールズＳで２着になり、復調を示した。

英ダービーで「スタートが公正でなかった」として出走取り消しとなったベンヴェヌートチェッリーニ（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が、９倍で４番人気となっている。

天皇賞・春で２着のヴェルテンベルク（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父キタサンブラック）は４１倍。ハードウィックＳでジアヴェロットを勝利に導いたオイシン・マーフィー騎手との初コンビで臨む。

なお、ジアヴェロット（牡７歳、英国・マルコ・ボッティ厩舎、父マスタークラフトマン）は”キングジョージ”には登録しておらず、参戦しない方向だ。

◆キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ 欧州の夏の中距離王決定戦でアスコット競馬場で行われる。２０１９、２０年に連覇したエネイブルなど数々の名馬が勝っている。これまで日本調教馬は６頭が挑戦し、最高着順は２００６年ハーツクライの３着。今年の総賞金は２００万ポンド（約４億２２０９万円＝フランスギャロの２０２６年レートで換算）で、１着賞金は１１３万４２００ポンド（約２億３９３７万円）。