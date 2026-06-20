ＡＢＥＭＡアナウンサーの西澤由夏が２０日、自身のインスタグラムを更新し、結婚成立についての思いをつづった。

４月２８日から放送していたＡＢＥＭＡ婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」に出演。西澤アナは経営者・きょうすけ（澤田享佑）との結婚が成立。ツーショット写真と共に「あの時だけでは分からなかった彼のステキな一面に触れながら、日々過ごしています」と喜びをつづり、時に起こる意見のすれ違いにも「根底にある価値観は似ているなとこれからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています」と前向き。共に婚活に取り組んだ女性参加者、番組に出演した男性参加者、視聴者に感謝も伝えた。

恋愛に自信はあるものの、婚活は初心者の女性３人が３０日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない”期限つき婚活プログラム”を追う内容で、西澤アナはゆかとして経営者・あやか（中野綾香）、モデル・なつえ（徳本夏恵）と平均年収２０００万円超えのハイスペ男性３０人を前に動く内容だ。

【西澤アナの投稿全文】

「時計じかけのマリッジ」をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、ありがとうございました。

１人では難しかった婚活も、あやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間は本当にかけがえなく、笑ったり泣いたり共感し合ったり…２人との時間は、全て大切な思い出です。

きょうすけくんとは、あの時だけでは分からなかった

彼のステキな一面に触れながら日々を一緒に過ごしています。時には考えのすれ違いもあったりしますが都度向き合い、歩みよっていけていると思っています。正反対な部分もたくさんあるのですが、家族に対する思いや理想など根底にある価値観は似ているなとこれからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています。

最後に。私たち３人の婚活を見守っていただき、本当に有難うございました。お忙しい中、仕事を調整して参加してくれた男性参加者の皆さんには本当に感謝しています。３０日間、本当にありがとうございました。