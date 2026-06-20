「セレブ美人ぞろい」ほしのあき、ヨンアら美女集合ショット公開！ 「ずっとかわいいに決まってる」
タレントのほしのあきさんは6月18日、自身のInstagramを更新。美女が集合したショットを公開しました。
【写真】“セレブ美人ぞろい”ショット
この投稿に、仁香さんは「あきちゃん、ご協力ありがと 色々かわいすぎた」とコメント。ほかにもファンからは「セレブ美人ぞろいで素敵ですね」「仲良しの女子仲間羨ましいです」「皆さん可愛い」「白かわいい」「わたしのなかであきちゃんはずっとかわいいに決まってるんですよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“セレブ美人ぞろい”ショット
「みんなでワイワイ美容の話など」ほしのさんは「@youn1029 ちゃんと @nica77official ちゃんのYouTubeにお邪魔してきました みんなでワイワイ美容の話など沢山してきたから、お楽しみに」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がモデルのヨンアさん、仁香さんら美しい友人たちとの集合ショットです。全員でソファに並んで座り、身を寄せ合っています。また2枚目は、ほしのさんの自撮りショット。ふわふわとした白いミニワンピースを着用しており、かわいらしいです。
「永遠の18歳！」同日の別の投稿でも、ミニワンピース姿を披露しているほしのさん。ほっそりとした美脚が際立っています。ファンからは「永遠の18歳！」「めちゃくちゃ似合ってる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)