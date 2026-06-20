パペットスンスンの期間限定ポップアップイベント「HELLO! PUPPET SUNSUN」が、7月1日（水）から東京で開催される。全国12都市を巡回し、京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄では初開催となる。

パペットスンスンのポップアップストアが全国12都市で開催 (C) PUPPET SUNSUN/PS committee

会場では、スンスンたちのオリジナルワードを取り入れた新アートグッズや、初登場となるファンファン、ツクツクのアイテムなどを含む90点以上をラインアップする。さらに、パペットスンスン初となるご当地限定商品として、看板モチーフのステッカーやアクリルキーホルダーが登場する。

ご当地限定商品は、看板モチーフに開催地の地名が入ったデザインの「ご当地ステッカー HELLO! PUPPET SUNSUN」（全12種 各330円）、「ご当地アクリルキーホルダー HELLO! PUPPET SUNSUN」（全12種 各660円）がお目見えする。各会場につき、該当地域のご当地デザイン1種のみの限定販売となる。

「ご当地ステッカー HELLO! PUPPET SUNSUN」（全12種 各330円）(C) PUPPET SUNSUN/PS committee

「ご当地アクリルキーホルダー HELLO! PUPPET SUNSUN」（全12種 各660円）(C) PUPPET SUNSUN/PS committee

キャラクターのオリジナルワード“WA！”などを使用した新アートのグッズとして、「クリアファイル」（550円）、「ポストカード」（全10種 各220円〜330円）、「トート」（全5種 各1980円）、「ランダムスクエアアクリルキーホルダー」（全5種 各660円）、「キーリング付きミニポーチ」（全2種 各880円）などが登場する。



「HELLO! PUPPET SUNSUN ビスケット缶」（1650円）や「パペットスンスン ラムネ」（880円）といったお菓子や、「マグネット」（全3種 各1210円）、「ぬいぐるみ（スンスン）」（4950円）、「缶ミラー」（全3種 各770円）、「パペットスンスン ヘアクリップ」（全2種 各1210円）、「ステッカーセット 3枚入り」（全2種 各880円）、「ステッカーセット 6枚入り」（1650円）など雑貨も多数ラインアップする。

販売アイテム（一部） (C) PUPPET SUNSUN/PS committee

税込2000円以上購入するごとに、トレーディングカード（全5種）がランダムで1枚貰える購入特典もある。

税込2000円以上の購入で、トレーディングカード（5種）をランダムで1枚プレゼント (C) PUPPET SUNSUN/PS committee

期間限定ポップアップイベント「HELLO! PUPPET SUNSUN」は、7月1日（水）から東京会場で開催。東京会場は全日程で事前抽選予約制となる。イベントはその後、京都、宮城、石川、北海道、大阪、埼玉、福岡、香川、愛知、広島、沖縄を巡回する。



(C) PUPPET SUNSUN/PS committee