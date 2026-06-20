元「シブがき隊」でタレントの布川敏和が２０日まで更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「街録ｃｈ〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演した。

２０歳の時に５股交際をしていたという布川は「いま５股なんて怒られちゃうんだろうけど。真剣にです、遊びじゃないんです。だから事件にならないんだと思う」と持論を述べた。「５人全員愛している？」と尋ねられると「愛している。遊びではないんです。ちゃんと愛して付き合っている。遊びではない」と熱弁した。

アイドルをしながらの５股スケジュールを問われると「大体、１１時やら１２時ぐらいに仕事が終わる。そしてそこから彼女のウチに車で遊びに行く。そうすると１週間７日しかないから５人いたとして、１番新しく付き合った子とかはもう１日に行く。もう１日には１人で寝たいじゃないですか。だから５人がマックスなんでしょうね。一夫多妻制の国の人、何人でも奥さんもらってもいいよって国あるじゃない？ サンコンさんとかボビー・オロゴンとかさ。大体５人だからね。１週間７日しかないから。マックスの人数だね、男として」と述べた。

「バレたりするんですか？」と問われると「そんなのバレて大変でしたよ。元嫁はつちやかおりさんと言って、その人はもう何度泣かしたことか。何度バレたか。もう超能力者だと思ったもんね」と振り返っていた。