お笑いコンビ「マユリカ」が２０日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（７月３１日公開、渡辺正樹監督）の完成披露舞台あいさつに出席した。

２人は野球好きな妖怪の声を担当。阪本は「小さい頃から憧れていた野原しんのすけさんと一緒にお仕事できてうれしく思います」と喜んだ。女性好きなしんちゃんに「しんちゃんのことが好きすぎて、（ステージ登場前に流す）出ばやしもしんちゃんの曲から取ってる」ともアピール。一方の中谷も「野原一家と僕が話している」と大興奮で、２人がクレヨンしんちゃんのイベントに訪れた幼少期の写真も披露した。

しんちゃんが中谷の一人ミュージカルで話題となった「オイラが行くしかねえな」を「オラが行くしかねえな」と替えてノリノリのパフォーマンス。中谷が鋭いツッコミを入れると、しんちゃんは「オラのじゃないの？知らなかったぞ。オラが今、（新しい曲を）作っているのかと思ったぞ」ととぼけ、場内からは笑いが起こった。

本作のタイトルにちなみ、今年の夏休みにやりたいことには「太ってしまったので、３キロくらいやせたい」と中谷。阪本は今年、運転免許を取得したそうで「車でどこかに行きたい。１時間以内のところで」とプランを明かしていた。