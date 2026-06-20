タレント、モデルのほか、ユーチューバーとしても活躍していた小高実優さん（24）が20日までに、インスタグラムを更新、芸能活動と全SNS活動を終了することを発表しました。

【映像】小高実優さんが芸能界引退を発表

インスタは、今回の発表以外の過去の投稿が削除されています。

小高さんは「皆さまへ。いつも活動を応援していただきありがとうございます」と書き出し、「この度、芸能活動及び全てのSNS活動を終了することをご報告いたします」と活動終了を宣言しました。

そして「突然のご報告になってしまったため、驚かせてしまったと思いますが私なりにたくさん悩み、考えた末に出した前向きな決断です」と明かしました。

続けて「3歳で芸能活動を始めて21年間もの間、お仕事で関わってくださった皆さま、応援してくださった皆さま、本当に感謝してもしきれません。ありがとうございました。一生忘れることのない貴重な経験をさせていただきました」と、長い芸能活動での周囲への感謝を伝えました。

最後に「今後どこか街中などで私を見かけることもあるかと思います。その際はどうか温かく見守っていただけたら幸いです。今まで本当にありがとうございました。皆さまにたくさんの幸せがありますように」と呼びかけました。（ABEMA NEWS）