１８日にフジテレビを退社した小澤陽子アナウンサーが、フリーに転向することを公表した。

小澤アナは２０日に「【 新しい挑戦のご報告】」と題して自身のインスタグラムを更新。「いつも温かく見守ってくださり、ありがとうございます。この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族３世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド〘 ｚｕｔｔｏ ｔｏｕｊｏｕｒｓ ｜ずっと・トゥジュール 〙を立ち上げました。」と、新しいブランドを立ち上げたことを報告。

ここまで至った経緯について、「社会人１２年目にして、また右も左もわからない世界に自ら飛び込み、構想からここまで、沢山の壁にぶつかってきました。（あえて いばらの道を選んでしまうタイプ…笑）一つひとつ勉強・対処しながらゼロから独りで準備を進めてまいり、本日２０２６年６月２０日、晴れて公式ローンチとの運びとなりました。大変なこともあるけど、とっても楽しいです！ 自らのマタニティ期や育児の経験はもちろん、沢山の現役ママにインタビューし、リアルな母親目線で “プチ不満” を解決するような、機能性あるデザインの取り入れにも注力しています。子育てしていると、毎日は目まぐるしく、思わず余裕がなくなってしまうこともある。でも、限られた かけがえのない期間を心から楽しみ、「我が子との〘今〙この瞬間の記憶を象るお洋服を作りたい」そんな想いから〘ずっと・トゥジュール〙は生まれました。」と詳細を明かした。

続けて、「そして、今後はアナウンサー業務もフリーランスとして活動していく予定ですが、これからのことも含めて、ブランドへの想いや詳しいコンセプト、商品説明など、今夜インスタライブをしたいと思っています。」とフリーに転向する旨を明かし、最後に「多くの人に幸せな気持ちをお届けできるようがんばってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶し、「ｚｕｔｔｏ ｔｏｕｊｏｕｒｓ｜ずっと・トゥジュール 代表 小澤 陽子」と結んだ。

この投稿には「おめでとうございます」「さすが陽子さん、始まりからしてレベチですね」「素晴らしいアイデアだと思います」「素敵」「新しい世界で頑張ってください」などの声が寄せられている。

２０１５年入社の小澤アナはニュースバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」のキャスターとして人気に。「みんなのＫＥＩＢＡ」やニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」なども担当。プライベートでは２２年１０月に会社経営者の男性と結婚し、２４年２月には第１子女児の出産を発表している。今年３月に、６月をもって退社することを発表した。