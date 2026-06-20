◆第１７７回コロネーションステークス・Ｇ１（日本時間６月２０日未明、英国・アスコット競馬場・芝直線１５９０メートル、良）

ロイヤルアスコット開催４日目の３歳マイル最強牝馬決定戦が９頭立てで行われた。単勝１・６倍で１番人気のプリサイス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父スタースパングルドバナー）が、４度目のＧ１勝利を飾った。

ライアン・ムーア騎手とのコンビで後方から進め、最後の直線では外を回って先頭に立つと、後続に迫られても、またひと伸び。ギアを上げてライバルの追い上げをしのぐと、１馬身半差をつけて押し切った。勝ちタイムは１分３９秒５８。

昨年９月のモイグレアスタッドＳ（愛国・カラ競馬場）、昨年１０月のフィリーズマイル（英国・ニューマーケット競馬場）、先月の愛２０００ギニー（カラ競馬場）に続くＧ１勝利。ムーア騎手は「いいリズムで走らせることができた。スタミナも抜群で本当に素晴らしい馬だ。１０ハロンもこなせるだろうが、１マイルが特に得意だ」と評価していた。

ゴール前で追い込んできた３番人気タイのトゥリーン（サフィー・オズボーン騎手）が２着。英１０００ギニーを制した２番人気のトゥルーラブ（ウェイン・ローダン騎手）が３着に続いた。

同レースは総賞金が７０万ポンド（約１億４７７３万円）。１着賞金が３９万６９７０ポンド（約８３７８万円）。