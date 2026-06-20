ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > かわにしなつき、24歳の誕生日に嬉しい報告 無邪気な姿に「かわいす… かわにしなつき、24歳の誕生日に嬉しい報告 無邪気な姿に「かわいすぎるもう」「素敵な1年でありますように」 かわにしなつき、24歳の誕生日に嬉しい報告 無邪気な姿に「かわいすぎるもう」「素敵な1年でありますように」 2026年6月20日 11時18分 Real Sound リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 かわにしなつきが、6月15日に24歳の誕生日を迎え、新曲のリリースと東名阪ワンマンライブの開催を発表。自身のInstagramにて、動画とともにあらためて報告をした。 （関連： リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト かわにしなつき、『森、道、市場 2026』出演時の「理想的ガール」映像公開 ファンへのメッセージも かわにしなつき、『NHK俳句』出演オフショット 自宅のお気に入りのドライフラワーも かわにしなつき、『NAGATO DAWN FEST 2026』『森、道、市場 2026』などフェス出演のオフショ＆ライブ映像公開 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画, 推し活