かわにしなつき 公式Instagramより

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　かわにしなつきが、6月15日に24歳の誕生日を迎え、新曲のリリースと東名阪ワンマンライブの開催を発表。自身のInstagramにて、動画とともにあらためて報告をした。

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