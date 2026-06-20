猫は飼い主に似る？

猫を飼っている人とその飼い猫を見て、見た目や仕草が「似てるなあ」と感じたことはありませんか？あるいは、自分の愛猫がだんだん「自分に似てきたような気がする」と思うことがあるかもしれません。

これは気のせい？いえいえ、生活を共にしていると、猫と飼い主さんは実際に似てくるようですよ。顔や表情、体型から仕草、体質まで「そっくり」なこともあるのです。

猫が飼い主に似る理由3つ

では、なぜ猫と飼い主さんは似てくるのでしょうか。それには次のような理由が考えられます。

1.生活パターンを合わせているから

「うちの猫は私と同じで早寝早起き」あるいは「夜更かしで朝寝坊なところが自分とそっくり」などと思うことはありませんか。

飼い主さんの行動パターンに猫が似ているのは、猫が人間の生活リズムに合わせてくれているからなのです。本来猫は夜でも活動できます。それなのに、飼い主さんが就寝中は一緒に寝ているという猫も多いですよね。人間と暮らしているうちに、猫も人間のリズムに合わせるようになるのです。

また、飼い主さんがくつろいでいると、そばへ来て一緒にくつろいだりすることもありますね。普段忙しくしている飼い主さんに甘えられるチャンスと思って寄ってきているのかもしれません。

2.性格が与える影響

飼い主さんの性格が猫に影響を与えていることもあります。例えば、飼い主さんが心配性だと猫も神経質になりがち。飼い主さんが外交的で活発な性格だと猫もフレンドリーで遊びが大好きだったりします。

家の中でいつも陽気に過ごしていたり、猫にたくさん話しかけてあげる飼い主さんだったら、猫が明るくおしゃべり好きになるのは自然なことかもしれません。

逆に、猫と暮らしているうちに飼い主さんが愛猫に影響を受けていることも考えられます。猫の自由でマイペースな性格を見ているうちに、いつしか、せっかちだったのがのんびり構えられるようになったり、甘え下手だったのが人に甘えられるようになったり…。猫から学ぶことも多そうです。

3.心理的なもの

猫が自分と似ていると感じる理由のひとつに、心理的要因もあります。大好きな愛猫と自分が似ている部分を、無意識に探しているのです。

また、飼いたい猫を選ぶときに、自分と似ている猫を選んでいる可能性もあります。見た目や性格に共通点がある猫には共感しやすいのでしょう。

まとめ

猫が飼い主さんに似るというのは、理由を探ってみると納得できますね。影響を受けたり、与えたり。そうしながら、猫と飼い主さんはお互いに絆を深めていくのでしょう。

似ている、似ていないにかかわらず、猫は大切な家族です。でも、人から「飼い猫と似ている」なんて言われると、ちょっと嬉しいですね。