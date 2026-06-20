「こことはやりたくない…」「日本が勝つ未来あるのか」森保Jと対戦の可能性。スコットランド撃破のモロッコに日本のファンは反応様々「守備に穴はありそう」「勝てない相手じゃない」【W杯】
モロッコ代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループC第２節でスコットランドと対戦。１−０で勝利を飾った。
初戦のブラジル戦を１−１で引き分けたモロッコ。今回のスコットランド戦では開始２分に幸先よく先制する。右サイドのDFアシュラフ・ハキミが浮き球のスルーパスに抜け出したイスマエル・サイバリが絶妙なトラップから迷わず右足を一閃。強烈な一撃でネットを揺らした。
その後も、攻守ともにハイパフォーマンスを披露していたが、追加点を奪えない。すると後半は一転してスコットランドの猛攻を受ける時間帯が続いたものの、１点を守り切った。
C組の１位は日本がいるＦ組の２位、C組の２位はＦ組の１位とラウンド32で激突することもあり、この試合に多くの日本のファンが注目。森保ジャパンと対戦する可能性があるモロッコに対して、以下のような声があがっている。
「モロッコ強すぎる」
「守備に穴はありそう」
「今大会で一番隙が少ないチームかもしれない」
「こことはやりたくない…」
「勝てない相手じゃない」
「日本が勝つ未来あるのかってぐらい強いな」
「勝機はあると思った」
「後半ペース落ちてたね」
意見は様々だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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初戦のブラジル戦を１−１で引き分けたモロッコ。今回のスコットランド戦では開始２分に幸先よく先制する。右サイドのDFアシュラフ・ハキミが浮き球のスルーパスに抜け出したイスマエル・サイバリが絶妙なトラップから迷わず右足を一閃。強烈な一撃でネットを揺らした。
C組の１位は日本がいるＦ組の２位、C組の２位はＦ組の１位とラウンド32で激突することもあり、この試合に多くの日本のファンが注目。森保ジャパンと対戦する可能性があるモロッコに対して、以下のような声があがっている。
「モロッコ強すぎる」
「守備に穴はありそう」
「今大会で一番隙が少ないチームかもしれない」
「こことはやりたくない…」
「勝てない相手じゃない」
「日本が勝つ未来あるのかってぐらい強いな」
「勝機はあると思った」
「後半ペース落ちてたね」
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