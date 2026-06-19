「ちょっと遅れます」、「ちょっと一杯」。その“ちょっと”…あなたにとって何分?何時間ですか?

【表で見る】「朝イチ」は何時？ 世代で違うアンケート結果

「少し早め」は何分前? 「朝イチ」は世代で変わる?

南波雅俊キャスター:

シチズン時計の調査によると、「ちょっと遅れる」の平均は“21分”だそうです（期間:2026年4月3日〜6日、対象:20〜50代以上 400人）。

では、「少し早め」といったら何分前なのでしょうか。調査結果をみてみます。

【「少し早め」】

▼5分前:10.6%

▼10分前:52.6%

▼15分前:28.4%

▼20分以上前:8.4%

※「セイコー時間白書2026」

期間:2026年4月6日〜9日

対象:15歳〜69歳 男女1400人

続いて、「朝イチ」といったら何時なのでしょうか。世代によって違い、だんだん遅くなるようです。

【「朝イチ」】

▼20代:6時42分

▼30代:7時06分

▼40代:7時24分

▼50代以上:7時30分

※「シチズン時計調べ」

期間:2026年4月3日〜6日

対象:20〜50代以上 400人

「ちょっと一杯」で“ちょっと”じゃ済まない失敗をした人も…

南波キャスター:

では、「平均79分」という数字はなんだと思いますか?

「ちょっと遅くなる」「朝イチ」と同じシチズン調べによると、「“ちょっと”一杯」の平均が“79分”だということです。街の人は「ちょっと」で終えられているのか、聞いてみました。

Q.「ちょっと一杯行こうよ」の“ちょっと”って何時間ぐらいですか?



街の人（2人組）

「2時間ぐらい。1軒ね」

街の人（50代）

「『ちょっと一杯』は…3杯ぐらいかな。1杯じゃないけど。（Q.「ちょっと一杯」の時間は?）2時間以内かな」

“2時間”という声が多いなか…

街の人（20代）

「ちょうどこの前『ちょっと一杯飲んで帰ろうよ』があって、お互い一杯ずつ頼んで、1時間ぐらいで『明日も朝早いから帰ろうね』で解散しました」

さらに、もっと短い人も。

街の人

「30分で『何杯飲むか?』30分一本勝負。『ちょっと一杯』は僕はそういう感じ」

街の人（50代）

「“ちょっと”で済んだことないし、1杯で済んだこともない。あいさつみたいなもんです、『ちょっと一杯』は」

街の人（60代）

「ただ1軒なんですよ。2軒も3軒も我々は行かない」

1軒で終わることが「“ちょっと”一杯」なのかもしれません。

しかし18日、東京・新橋のビアガーデン「新橋烏森口広場ビアパーク」を訪れると…

街の人（50代）

「『ちょっと一杯』のつもりで、今ここが二次会って感じです。大体ちょっとの2時間が、ちょっとじゃなくなるんですよ。だいたい4時間ぐらい。今が正に“ちょっとじゃない時間”です」

すでに2軒目で、2時間以上飲んでいるという2人組は…

街の人（40代）

「もう2時間ぐらい飲んでいますよ」

街の人（50代）

「飲んでない。1時間、1時間」

街の人（40代）

「まだ“ちょっと”の延長線上です」

一方、長野県から出張で来たという3人組は…

街の人（40代）

「ちょっと一杯は2時間じゃないですか?2時間」

街の人（50代）

「本当に言ってます?2時間で帰れます?絶対帰れないと思うんだけど。それを言い訳に飲みに行っているワケなので。（Q.ちょっと一杯というのは言い訳?）言い訳です」

街の人（30代）

「『きょうは飲みに行こう』の合図みたいな感じです」

街の人（40代）

「なので、終電でもいいんじゃないかな。もしかしたら朝帰りかもしれないし。チョイト一杯のつもりで飲んで〜♪（スーダラ節/植木等）」

また、この3人組のひとりには若いとき、“ちょっと”じゃ済まない失敗もあったそうです。

街の人（50代）

「（妻に）『同僚と飲んで帰るからちょっと遅くなるわ』と言って、結婚記念日なのに次の日が朝帰りで、家に入れてもらえないとか」