【付録】3つの内ポケット付き！「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が付いてくる『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』は7月17日発売

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