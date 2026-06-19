【付録】3つの内ポケット付き！「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が付いてくる『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』は7月17日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』（宝島社）の「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月17日に発売される『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』（税込3289円）。付録として、「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が付いてきます。
『あつまれ どうぶつの森』に登場する葉っぱをモチーフにしたキルティングポーチで、まめきち＆つぶきちの刺しゅう入りがポイント。サイズはW15×H13.5×D5cm（約）と持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、バッグの中でさっと取り出せる便利な設計になっています。コスメポーチとしてはもちろん、ガジェットポーチとしても使える汎用性の高さも魅力です。
ファスナートップに葉っぱモチーフのチャームが付いた、細部までこだわったデザインが魅力。内ポケット×3と収納力も充実しており、リップやアイシャドウなどをすっきり仕分けて持ち歩けます。どうぶつの森ファンなら毎日のお出かけのお供にしたい一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』の「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が見逃せない！
宝島社から7月17日に発売される『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』（税込3289円）。付録として、「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が付いてきます。
さっと取り出しやすい便利サイズ！ まめきち＆つぶきちの刺しゅうがかわいいデイリーポーチ
『あつまれ どうぶつの森』に登場する葉っぱをモチーフにしたキルティングポーチで、まめきち＆つぶきちの刺しゅう入りがポイント。サイズはW15×H13.5×D5cm（約）と持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、バッグの中でさっと取り出せる便利な設計になっています。コスメポーチとしてはもちろん、ガジェットポーチとしても使える汎用性の高さも魅力です。
葉っぱモチーフのファスナートップ＋充実の内ポケット×3
ファスナートップに葉っぱモチーフのチャームが付いた、細部までこだわったデザインが魅力。内ポケット×3と収納力も充実しており、リップやアイシャドウなどをすっきり仕分けて持ち歩けます。どうぶつの森ファンなら毎日のお出かけのお供にしたい一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)