これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』（宝島社）の「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』の「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が見逃せない！


宝島社から7月17日に発売される『あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ SPECIAL BOOK』（税込3289円）。付録として、「葉っぱ柄キルティングデイリーポーチ」が付いてきます。

さっと取り出しやすい便利サイズ！ まめきち＆つぶきちの刺しゅうがかわいいデイリーポーチ


『あつまれ どうぶつの森』に登場する葉っぱをモチーフにしたキルティングポーチで、まめきち＆つぶきちの刺しゅう入りがポイント。サイズはW15×H13.5×D5cm（約）と持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、バッグの中でさっと取り出せる便利な設計になっています。コスメポーチとしてはもちろん、ガジェットポーチとしても使える汎用性の高さも魅力です。

葉っぱモチーフのファスナートップ＋充実の内ポケット×3


ファスナートップに葉っぱモチーフのチャームが付いた、細部までこだわったデザインが魅力。内ポケット×3と収納力も充実しており、リップやアイシャドウなどをすっきり仕分けて持ち歩けます。どうぶつの森ファンなら毎日のお出かけのお供にしたい一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)