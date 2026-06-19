これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

写真拡大 (全2枚)

数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』（オレンジページ）の「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』の「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」が見逃せない！


オレンジページから7月17日に発売される『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』（税込1590円）。付録として、「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」が付いてきます。

2Lペットボトルも寝かせずに入る！大容量の保冷トートバッグ

縦32×横45×まち13cmの大きめサイズで、2Lのペットボトルや牛乳パックも寝かせずそのまま収納できます。まとめ買いした肉の大容量パックもすっぽり入るので、スーパーへのお買い物時に大活躍。ビビッドなピンクの持ち手とファスナーがアクセントになっており、風呂敷を持ってショッピングするSuicaのペンギンのイラストが全面にあしらわれたキュートなデザインです。

肩かけOK＆汚れにくい素材で夏のレジャーにも活躍

持ち手が長めで肩にかけやすく、荷物が多くても楽に持ち運べます。汚れにくくぬれてもさっと拭ける素材なので、プールや海などの夏のレジャーシーンにも気軽に持っていけるのが魅力。JR東日本の人気キャラクター「Suicaのペンギン」と『オレンジページ』のコラボ付録は今回で第4弾となり、毎年楽しみにしているファンも多い人気シリーズです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)