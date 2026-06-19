2Lペットボトルが寝かせずに入る！「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』は7月17日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』（オレンジページ）の「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
オレンジページから7月17日に発売される『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』（税込1590円）。付録として、「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」が付いてきます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』の「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」が見逃せない！
オレンジページから7月17日に発売される『オレンジページ 2026年 8/2号増刊』（税込1590円）。付録として、「SuicaのペンギンのBig保冷トートバッグ〈ピンクグレー〉」が付いてきます。
2Lペットボトルも寝かせずに入る！大容量の保冷トートバッグ縦32×横45×まち13cmの大きめサイズで、2Lのペットボトルや牛乳パックも寝かせずそのまま収納できます。まとめ買いした肉の大容量パックもすっぽり入るので、スーパーへのお買い物時に大活躍。ビビッドなピンクの持ち手とファスナーがアクセントになっており、風呂敷を持ってショッピングするSuicaのペンギンのイラストが全面にあしらわれたキュートなデザインです。
肩かけOK＆汚れにくい素材で夏のレジャーにも活躍持ち手が長めで肩にかけやすく、荷物が多くても楽に持ち運べます。汚れにくくぬれてもさっと拭ける素材なので、プールや海などの夏のレジャーシーンにも気軽に持っていけるのが魅力。JR東日本の人気キャラクター「Suicaのペンギン」と『オレンジページ』のコラボ付録は今回で第4弾となり、毎年楽しみにしているファンも多い人気シリーズです。
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(文:All About ニュース編集部)