電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」と、「ジャンプコミックスDIGITAL」（集英社）レーベルとのコラボイベントが2026年6月19日より開始された。

【画像】ピッコマ10周年コラボ作品

サービス10周年を記念した「出版社コラボイベント」の一環として始まった本イベント。マンガ家漫画の金字塔『バクマン。』（原作：大場つぐみ・漫画：小畑健 ※モノクロ版のみ対象）、アニメ・2.5次元舞台などメディアミックスが広がるテニス漫画『新テニスの王子様』（許斐剛）、仮想19世紀末のヨーロッパを舞台にした人気ダークファンタジー『D.Gray-man』（星野桂）を中心に、「ジャンプコミックスDIGITAL」の人気作品を展開する。期間中は無料話増量や、対象話を読める「\0+券」を活用したキャンペーンが実施される予定。

「出版社コラボイベント」は、ピッコマ10周年を記念して2026年5月1日より開催されている週替わり企画。毎週金曜0時に対象出版社・レーベルが切り替わり、ラインナップも一新される。少年マンガや異世界ファンタジーなど、幅広いジャンルの作品が対象となる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）