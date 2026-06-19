HIKE編集部の少年/青年向けマンガレーベル「コミックエラン」より、『ピリオドにうたえ』『帝都初恋剣戟譚』の電子単行本第1巻が発売された。

【画像】配信開始の2作品

『ピリオドにうたえ』は「LINEマンガ」で配信中の自家製による作品。大学生の吟崎七菜生（ぎんざき ななお）が、中学時代の同級生でアイドルグループのメンバーとして活動する章司音彩（しょうじ ねいろ）から、1年後のグループ卒業ソング制作を依頼されるところから物語が始まる。

『帝都初恋剣戟譚』はピッコマで配信中の作品で、原作を岳兎佐助、漫画をサイトウリョウが担当している。第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本を舞台に、学校の必修科目となった剣術「至剣流（しけんりゅう）」を題材とする。免許皆伝を果たした天才少女・望月螢（もちづき ほたる）に一目惚れした少年・秋津光一郎（あきつ こういちろう）が、彼女にふさわしい男になるため至剣流を極めていく「歴史IF×青春×剣戟」アクション作品。

電子単行本発売を記念し、6月21日には秋葉原の街頭で号外新聞が配布される。当日は「歩く広告！アドマン」とコラボレーションし、両作品のPV映像を掲載したアドマンが秋葉原駅周辺を歩行する予定だ。

あわせて、コミックエラン作品紹介PVのナレーションを担当した声優・三川華月のサイン色紙を抽選で3名にプレゼントするキャンペーンも実施される。応募は公式アカウント「@hike_editorial」をフォローのうえ、該当投稿をリポストすることで参加できる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）