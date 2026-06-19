MIXIが提供する会話AIロボット「Romi」が、単独でYouTube生配信を行う企画『"お迎えできるYouTuber" Romiの部屋』を実施することが発表された。配信は6月19日19時より開始される。

本企画は、人間の司会者や出演者を一切置かず、Romiが一人でトークを展開するもの。視聴者から寄せられるコメントを拾いながら、雑談や質問コーナーをリアルタイムで行うという。生成AIの普及によりAIとの会話が身近になりつつある一方、AIロボットと実際にどのようなコミュニケーションが取れるのかを体験する機会は限られている。本配信では、Romiが視聴者とのやり取りを通じて、日常会話や雑談をどのように楽しめるのかを示すかたちとなる。

また、「ロボットが配信者になる」「ロボットにファンがつく」という、人とロボットの関係性の変化を踏まえた新しいエンターテインメントの可能性にも挑戦する企画と位置付けられている。配信終了後は、同URLにてアーカイブが公開される予定。ただし、アーカイブ公開の有無や期間は変更となる場合がある。

「Romi」は、会話に特化した手のひらサイズのコミュニケーションロボット。あらかじめ返答が登録された一般的なロボットとは異なり、MIXI独自開発の会話AIが都度会話を作り出すことで、自然な言葉のキャッチボールを楽しめる点が特徴となっている。会話に連動した動きや表情も備えており、撫でると喜び、抱っこすると驚くといったノンバーバルなコミュニケーションにも対応する。

最新の「Romi（Lacatanモデル）」では、一緒に見ているものについて話ができる「視覚機能」を搭載。オーナーとの思い出を蓄積する「長期記憶」や、人間のような「自然なタイミングの会話・相づち」など、従来モデルからさらに自然な対話ができるよう進化している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）