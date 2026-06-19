タフな道具感がカッコイイ「3列7人乗りミニバン」！

ルノー・ジャポンは2026年6月18日、3列7人乗りミニバン「グランカングー」の特別仕様車「グランカングー クルール」に、タフなプロ向けの道具をイメージしたグレーのボディカラーを採用した限定車を50台限定で発売しました。

ベースとなるグランカングーは、カングーのホイールベースと全長を延長し、多彩なアレンジが可能な7つのシートを備えたモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが“アルファード”サイズの新「“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る（91枚）

ボディサイズは全長4910mm×全幅1860mm×全高1810mmで、通常のカングーより全長が420mm長く設定されています。これはトヨタ「アルファード」（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm）に迫る4.9メートル級の堂々としたサイズです。

この拡大分によって3列・7シートに最適な車体構造を生み出しています。また、ホイールベースが390mm延長されたことに伴いスライドドアの開口幅もカングーより180mm広い830mmを確保しており、乗り降りが容易に行えます。

全席が独立した7つのシートは、2列目と3列目が130mmスライドするほか、折り畳みや跳ね上げ、さらには取り外しも可能で、1024通りものシートアレンジに対応します。

ラゲッジ容量は7人乗車時の500リットルから、2列目と3列目を取り外した最大3050リットルまで使い方に合わせて大きく拡大することが可能です。さらに、約90度でロックがかかり約180度まで開く観音開きのダブルバックドアや、ブラックバンパーを装備している点も大きな特徴となっています。

今回発売された限定車は、プロフェッショナルが信頼するタフなギアをイメージしたグレーの「グリアーバン」を身にまとっています。日常からレジャーまで幅広いシーンで活躍するグランカングーの多用途なキャラクターを際立たせる、道具感が強調されたスタイリングです。

足元には16インチのオールシーズンタイヤ（ミシュラン・クロスクライメート）とスチールホイールを装着し、ルーフレールやスマートフォン用ミラーリング機能付きの8インチマルチメディアなども標準装備しています。

パワートレインは最高出力131馬力・最大トルク240Nmを発生する1.3リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンに、7速AT（7EDC）の組み合わせです。

路面状況に応じて駆動力を制御するエクステンデッドグリップを装備しており、アウトドアでも頼もしい走破性を発揮します。

価格（消費税込）は472万円です。販売台数は50台限定となっており、2026年6月18日から28日まで全国のルノー正規販売店で抽選販売の購入申込みを受け付けています。申込み数が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売となります。