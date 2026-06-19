アメリカのシカゴでオバマ元大統領の功績を称える記念館のオープニングセレモニーが行われました。ただ、あの人は招待されていませんでした。

たくさんのテントに囲まれた建物。その上におかれているのは、巨大なごみ袋です。これはトランプ大統領が6日、SNSに投稿した画像。18日にオープンしたオバマ元大統領の記念館「オバマ・プレジデンシャル・センター」だとしています。トランプ氏はいつものようにAI画像を使い、記念館の「10年後の姿だ」と揶揄しました。

この記念館は大統領時代の資料などを展示する高さ68メートルの博物館のほか、市民向けの庭園などが併設され、博物館の入場チケットは11月末までほぼ完売しているということです。

18日にはセレモニーが開かれ、歌手のスティービー・ワンダーさんやU2のボノさんらがパフォーマンスを行い、盛り上げました。

アメリカ オバマ元大統領

「民主主義はもどかしいものだ。時間がかかり、非効率的かもしれない。それでも民主主義がどれほど特別で貴重なものか、それを再認識する場所になってほしいと願っている」

セレモニーには、バイデン前大統領やクリントン元大統領、共和党のブッシュ元大統領らが出席しましたが、アメリカメディアによると、トランプ大統領は招待されなかったということです。