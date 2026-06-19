個性あふれるデザインに広い室内空間が魅力

自動車業界の電動化は年々加速しており、近年は高級EVや大型SUVだけでなく、コンパクトカーの分野にもその流れが広がっています。

これまでEV（電気自動車）は価格の高さや使い勝手への不安から一部のユーザー向けという印象もありましたが、現在は車両性能や充電環境の向上に加え、補助金制度の充実によって身近な選択肢になりつつあります。

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そんな中、コンパクトEV市場における選択肢のひとつとして展開されているのが、ヒョンデ「インスター」です。

扱いやすいボディサイズと実用性の高いパッケージング、そして比較的手の届きやすい価格設定によって、日本市場でも存在感を高めています。

インスターは、ヒョンデがグローバル市場向けに開発したコンパクトEVで、2024年6月に韓国で開催された釜山モビリティショーで世界初公開された後、2025年4月に日本市場へ導入されました。

韓国で販売されるコンパクトSUV「キャスパー」をベースとしながら、EV専用モデルとして設計変更が行われており、都市部での取り回しや日常利用に配慮されたモデルとなっています。

発売以降は世界各国で高い評価を獲得しており、2025年には「ワールド エレクトリック ビークル（世界電気自動車賞）」に選出されるなど、国際的なアワードでも存在感を示しました。

優れたパッケージングやコストパフォーマンス、実用性の高さが高く評価されており、ヒョンデのEVラインナップを代表するモデルのひとつとなっています。

また、インスターは派生モデルやコンセプトモデルでも話題を集めてきました。2025年9月に発売されたアウトドア志向の「インスタークロス」は、専用デザインのバンパーやルーフラックなどを装備し、SUVテイストをさらに強調したモデルです。

都市部だけでなくレジャーシーンでの活用も想定した仕様となっており、インスターの新たな魅力を提案しています。

一方で、2025年10月に初公開された「インステロイド」は、インスターをベースにした高性能コンセプトモデルです。

ワイドボディ化されたエクステリアや大型リアウイング、レーシングカーを思わせる大胆なデザインを採用し、ゲームの世界から飛び出してきたようなインパクトを与えました。

実際の市販化を前提としたモデルではないものの、ヒョンデが描く未来のEVデザインを象徴する存在として大きな話題を呼びました。

さらに、2026年1月に開催された東京オートサロン2026では、ヒョンデがコンセプトカー「インスター レトロ トラベラー」を出展しました。

ペールブルーのレトロカラーをまとった特別なモデルで、クラシックな雰囲気と現代的なEVデザインを融合させたスタイルが特徴です。

ルーフラックや専用アクセサリーなどを装着し、旅をテーマにしたライフスタイル提案型のコンセプトカーとして来場者の注目を集めました。

インスターのボディサイズは全長3830mm×全幅1610mm×全高1615mm、ホイールベース2580mmです。

コンパクトカーとして扱いやすい寸法でありながら、長いホイールベースによって室内空間を最大限に確保しています。狭い路地や駐車場でも取り回しやすく、日本の道路環境との相性も良好です。

エクステリアは丸型LEDヘッドランプとピクセルデザインを組み合わせた個性的なスタイルが特徴です。

ヒョンデのEVシリーズに共通する先進的なデザイン言語を採用しながらも、親しみやすさを感じさせるフォルムに仕上げられています。

張り出したフェンダーやSUV風のシルエットによって、コンパクトなボディながら力強い存在感も備えています。

インテリアは機能性と快適性を重視した設計です。10.25インチのデジタルメーターと10.25インチのセンターディスプレイを採用し、ナビゲーションや車両情報を分かりやすく表示します。

後席スライド機構を備え、荷室容量は通常時280L、最大351Lまで拡大可能です。さらにシートアレンジによって広いフラットスペースを確保できるため、アウトドアや車中泊など幅広い用途に対応します。

機能面ではV2L（Vehicle to Load）機能を搭載している点も大きな魅力です。車両のバッテリーから家電製品へ給電できるため、キャンプやレジャーだけでなく災害時の非常用電源としても活躍します。

また、ペダル踏み間違いセーフティアシスト（PMSA）をはじめとする先進安全装備も採用されており、日常の運転をサポートします。

グレードラインナップは「カジュアル」「ヴォヤージュ」「ラウンジ」「クロス」の4グレードで構成されています。

カジュアルには最高出力71kWのモーターと42kWhバッテリーを搭載し、ヴォヤージュ、ラウンジ、クロスには最高出力85kWのモーターと49kWhバッテリーを採用しています。

49kWhバッテリー搭載車のWLTCモード航続距離は最大458kmとされており、日常の通勤や買い物に加え、週末のドライブや旅行にも対応できる実用性を備えています。

充電方式はAC200V普通充電とCHAdeMO急速充電に対応しており、日本国内の充電インフラを利用しやすい仕様となっています。

メーカー希望小売価格（消費税込み）は、カジュアルが284万9000円、ヴォヤージュが335万5000円、ラウンジが357万5000円、クロスが372万9000円です。

2026年6月時点では、インスターは国のCEV補助金の対象車となっており、約47万円の補助を受けることができます。

さらに自治体によっては独自のEV購入補助制度を設けている場合があり、居住地域によっては購入時の負担をさらに軽減することが可能です。